Gala Premiilor M.L.N.R ediția a XI-a. Ce români au fost premiați

Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România (M.L.N.R.), aflată în 2024 la cea de-a XI-a ediție, a premiat vineri, 21 iunie, șapte cetățeni români care au realizat lucrări de excepție în domeniile științe exacte; științe aplicate; medicină; economie: educație, mediu sau IT; artă și cultură; sau diplomație și politologie, contribuind astfel la dezvoltarea cunoașterii și progresului social.

Cei șapte laureați ai Galei M.L.N.R ediția a XI-a sunt, după cum urmează:

Premiul GRIGORE MOISIL pentru Științe Exacte a fost acordat dl. dr. Paul Vasos - Institutul de Inginerie și Fizică Nucleară „Horia Hulubei”, ELI, și Universitatea din București, pentru lucrarea „Relaxarea RMN a protonilor de apă prepolarizați în câmpul magnetic al Pământului, pentru detectarea în timp real a formării de radicali liberi” publicată în prestigiosul jurnal Chemical Communications, editat de Royal Chemical Society, Marea Britanie, Septembrie 2023.

Premiul HENRI COANDĂ pentru Științe Aplicate a fost acordat dl. prof. univ. dr. Vasile Marinca - Universitatea Politehnica din Timișoara, Membru Corespondent al Academiei Române, pentru lucrarea “Investigating nonlinear forced vibration of functionally graded beam based on the nonlocal gradient theory considering the mechanical impact, electromagnetic actuator, thickness effect and nonlinear foundation”, publicată în 2023 în Revista „Mathematics”.

Premiul CAROL DAVILA pentru Medicină a fost acordat dl. prof. univ. dr. Victor Velculescu- profesor de oncologie și codirector al Diviziei de Genetică și Epigenetică a Cancerului la Universitatea Johns Hopkins, Baltimore, SUA, pentru articolul "Singlemolecule genome-wide mutation profiles of cell-free DNA for noninvasive detection of cancer" publicat în iulie 2023 în prestigioasa revistă Nature Genetics, New York.

Premiul EUGENIU CARADA pentru Economie a fost acordat dl. conf. univ. dr. Sorin Anagnoste - Prodecan al Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine – A.S.E. pentru volumul ”Business Strategies. Building Sustainable Models with Artificial Intelligence and Digital Platforms”, publicată în 2023 la Editura ASE.

Premiul SPIRU HARET pentru Educație, Mediu, IT a fost acordat dl. conf. univ. dr. Tibor Hartel - Facultatea de Științe și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj-Napoca, pentru lucrarea ”The traditional ecological knowledge conundrum”, publicată în martie 2023 în revista Trends in Ecology and Evolution, Cambridge, USA.

Premiul CONSTANTIN BRÂNCUȘI pentru Artă și Cultură a fost acordat dl. prof. univ. dr. Constantin Chiriac - actor, regizor, directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu pentru organizarea în 2023 a celei de-a 30-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) care a reunit peste 800 de trupe de teatru din 80 de țări și un număr record de peste 1 milion de spectatori cu prezență fizică și peste 30 milioane de spectatori virtuali.

Premiul NICOLAE TITULESCU pentru Diplomație și Politologie a fost acordat dl. ambasador Sorin Dumitru Ducaru - pentru dezvoltarea și operaționalizarea în 2023, în calitate de Director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene, a unei aplicații privind monitorizarea satelitară a deforestărilor din județele Maramureș și Suceava.

„Gala Premiilor Marii Loji Naționale din România onorează elitele societății românești, acei oameni remarcabili care, prin realizările lor excepționale, au adus contribuții semnificative și durabile țării noastre. Purtând numele unor personalități de marcă ale Masoneriei Române, reprezentative pentru cele șapte domenii de referință, fiecare premiu acordat astăzi reflectă valorile fundamentale care dau putere societății noastre și care contribuie la afirmarea internațională a performanței românești. Ele dovedesc importanța încurajării și sprijinirii excelențeiși ne motivează să investim în educație, cercetare și inovație, ca motoare ale dezvoltării durabile a României”, transmis Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, Cătălin Tohăneanu.

Acesta s-a adresat câștigătorilor premiilor oferite în cadrul Galei MLNR: Premiile ce vă sunt conferite astăzi reprezintă o recunoaștere a muncii voastre asidue, a talentului și a dedicării voastrefață de performanță în varii domenii de activitate. Fiecare dintre dumneavoastră a demonstrat ce înseamnă să fii lider, inovator și un veritabil model pentru semeni.

Apreciem sincer devotamentul dumneavoastră constant pentru propulsarea valorilor științifice și culturale românești și pentru cultivarea unui mediu propice dezvoltării intelectuale și formării profesionale de excepție. Ne exprimăm recunoștința profundă pentru contribuția dumneavoastră semnificativă la consolidarea reputației României ca centru de excelență academică recunoscut pe plan international”.