Gala Premiilor Capital. Irina Baianț, soprana: „A-l avea pe Dumnezeu în glas înseamnă a vorbi cu adevăr și cu credință”

Premiul primit de Irina Baianț în cadrul evenimentului a fost „Premiul pentru excelență artistică”.

„Bună seara, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Recunosc că nu mă așteptam ca 2023 să vină cu încă o recunoaștere pentru mine deși am ales să slujesc arta cu toată inima și alături de colegii mei alături de care am făcut producții de artă frumoase precum „Fantomă de la Operă” de anul acesta, care sunt sigură că a bucurat suflete întregi și de echipa de producție Răzvan Ioan Dincă și Musical.ro, alături de care o să fac și concertul de la sfârșitul anului din 28 decembrie de la Sala Palatului. Tot ceea ce am dorit noi a fost să slujim arta și să creăm acea conexiune frumoasă între suflete. Până la urmă, a-l avea pe Dumnezeu în glas înseamnă a vorbi cu adevăr și cu credință în tot ceea ce ne conduce drumul în fiecare zi. Iar noi oamenii din artă, atât eu, cât și echipa mea din spate asta am făcut. Pentru acest lucru, vă mulțumesc, pentru recunoaștere și pentru prezența în această seară”, a transmis Irina Baianț pe scena Galei Premiilor Capital.

Irina Baianț, pe marile scene ale lumii

Irina Baianț a fost prezentă la peste 60 de concursuri naționale și internaționale. Aceasta a avut colaborări cu mai multe instituții atât din România, cât și din străinătate. Printre acestea se află Teatro alla Scala, Opera Garnier, Opera din Cairo, Opera din Frankfurt, Filarmonica din Berlin, Teatro di Padova, Opera din Seul, Opera din Beijing, Opera Shenzen, Opera din Marseille, Teatrul Bolshoi, Opera Covent Garden. De asemenea, ea a coloborat și cu artiști internaționali. Printre aceștia se află: Mirella Freni, Alessandro Safina, Marina Mamsivria sau Pierre Richard.

Irina Baianț a jucat în acest an rolul lui Christine Daae, în musicalul „Fantoma de la Operă”, producția din România. Aceasta a performat pe scena Operei Naționale din București. Acesta a fost un rol ce a marcat-o pe soprană, descoperidu-se pe sine. Totodată, a fost și o cale de autovindecare de care artista avea nevoie în viața personală. Debutul acesteia a avut loc în 2015. Irina Baianț a avut o bursă de studii la Londra. Tot în acea perioadă, ea și-a făcut debutul și în Fantoma de Operă, în producția originală din West End. De asemenea, a făcut parte și din musicalul „My Fair Lady”, unde a avut rolul Elizei Doolittle.

Soprana nu este străină publicului larg de pe micile ecrane. Aceasta a apărut și în emisiuni TV din România unde a impresionat cu frumusețea, dar mai ales cu talentul său.

În anul 2015, Irina Baianț a susținut un spectacol în fața liderului de la Moscova, Vladimir Putin.

Gala Premiilor Capital

Revista Capital a organizat Gala Premiilor Capital. Acesta este un eveniment ce a avut loc pe data de 13 decembrie 2023. În cadrul Galei Premiilor Capital atât oameni, cât și companii au primit distincții pentru rezultatele deosebite pe care le-au avut.

Începând cu data de 15 decembrie 2023 la toate punctele de difuzare ale presei, dar și pe site-ul edituradecarte.ro, poate fi găsit noul număr al Revistei Capital „Top 300 Cei Mai Bogați Români”. În cadrul acesteia vor fi găsite atât subiecte de actualitate, dar și poveștile de succes ale celor mai bogați oameni din România.