Gala Premiilor Capital Excelență în Management. Revista Capital a reunit elita managerilor din România

… Sunt vești îmbucurătoare pentru orice român, însă, în spatele procentelor anunțate cu mândrie în ședințe de guvern și comunicate oficiale, sunt manageri de top ale căror rezultate susțin și dau substanță acestor evoluții macroeconomice. Sunt profesioniști ale căror realizări din ultimul an revista Capital le-a prezentat în cadrul unei noi ediții a Top 100 Manageri, un produs media devenit de-a lungul anilor un reper al excelenței în management în România.

Pentru a le acorda recunoașterea publică cuvenită, în cadrul Galei Premiilor Capital Excelență în Management, care a însoțit lansarea pe piață a Topului, au fost nominalizați o serie de profesioniști de top ale căror inițiative și proiecte au generat rezultate remarcabile în ultimul an. Pentru că, așa cum spunea unul dintre managerii invitați pe scena Galei, „este important să se întâmple astfel de evenimente pentru că sunt foarte mulți oameni frumoși și valoroși și foarte multe proiecte care e bine să fie văzute și recunoscute.”

Iată câteva dintre declarațiile managerilor evidențiați, relevante nu doar pentru stadiul economiei, ci și al societății românești, în ansamblu, la acest moment.

Cercetarea, o investiție sigură pentru viitor

„Educatia și cercetarea merg mână în mână, iar cercetarea este, fără îndoială, o investiție sigură pentru viitor. În 2022, au fost în derulare diverse proiecte. Unele dintre aceste proiecte au permis realizarea de cercetări avansate, inclusiv extinderea/menținerea echipei de cercetare din UPB, în timp ce în alte proiecte s-a urmărit extinderea vizibilității și conectivității instituționale și personale a membrilor echipei. Evident că în toate proiectele pui suflet, indiferent de anvergură, buget etc.”

Anton Ficai, profesor și cercetător la Universitatea Politehnică din București, nominalizat în cadrul secțiunii Educație și Cercetare a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Românii redescoperă Muzeul Naţional de Artă

„Mă bucur foarte mult că mediile de presă au remarcat performanțele Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR) de anul trecut, respectiv un număr record de vizitatori, un număr record de venituri proprii încasate și o mare cadență de activități expoziționale. Aceste lucruri nu puteau fi realizate decât cu aportul întregii echipe, și desigur cu aportul unor sponsori pe care îi numesc: Asociația de Prieteni ai Muzeului MNAR.”

Călin Stegerean, directorul Muzeului Naţional de Artă al României, nominalizat în cadrul secțiunii Cultură a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Nu este ușor să faci performanță la stat

„Nu este niciodată ușor, așa cum știu cei pe care îi văd în auditoriu, să faci performanță la stat. Dar mă bucur că am reușit să facem câțiva pași, încă mici, încă firavi, față de lucrurile pe care România le are de făcut ca să recupereze distanța față de economiile și sistemele avansate. Henry Coandă spunea că «Viitorul este suma pașilor pe care îi facem», inclusiv a celor mici sau luați în râs. Proiectul ION a fost luat în râs aici, dar în străinătate am fost lăudați pentru faptul că am fost prima țară care a folosit inteligența artificială ca să întărească legătura între cetățeni și decidenți.”

Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Dezvoltării, nominalizat în cadrul secțiunii Administratori Publici a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Victoriile vin, în primul rând, în urma curajului clientului

„Este foarte foarte onorantă munca unui om de comunicare – ca să nu mai fac distincția între publicitate, PR, media, pentru că noi suntem de cele mai multe ori în spatele clienților. În același timp însă, de multe ori, victoriile pe care le obținem împreună vin în primul rând în urma curajului lor. Orice agenție, oricât de bună ar fi, oricât de multe idei cu adevărat curajoase și creative ar avea, atâta vreme cât nu are un partener adevărat în client, care știe să recunoască și să aprobe ideile acestea, nu își duce misiunea până la capăt.”

Oana Bulexa, Managing Partner MSL The Practice, nominalizată în cadrul secțiunii Agenții de publicitate a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Este necesară o resetare a economiei naționale

„Am ajuns la înspăimântătorul deficit al balanței comerciale de 34,1 miliarde de euro după 2022, în continuă creștere de la an la an. Aceste lucruri trebuie să ne pună pe gânduri. Cel mai eficient sondaj de opinie în rândul cetățenilor este cifra de la import. Toți am auzit de producție pe stoc, dar nimeni nu a auzit de import pe stoc. Anul trecut am importat de 126 de miliarde de euro și cred că este necesar să resetăm economia națională astfel încât să venim în întâmpinarea consumatorului român. Ca să poți aduce investiții în bunuri de larg consum, România trebuie să fie predictibilă din punct de vedere fiscal, pe termen lung.”

Mihai Daraban, președintele CCIR, nominalizată în cadrul secțiunii Speciale a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

25 de spitale renovate în 16 orașe

„De peste 22 de ani suntem implicați în asistența socială în regim rezidențial și de zi, iar începând cu anul 2020, am început inițiativa spitalelor publice din bani privați. O inițiativă destul de timidă în 2020, dar care în următorii trei ani s-a dezvoltat foarte mult. Astăzi, ne bucurăm că, alături de echipa cu care lucrăm, ne-am implicat în 16 orașe, în peste 25 de spitale și vrem ca, împreună cu dumneavoastră, să putem să ne dezvoltăm și să ne implicăm tot mai mult în renovarea spitalelor. Spun lucrul acesta, pentru că, din nefericire, statul nu a făcut în acești ani aproape nimic. Iar noi, în trei ani, am făcut foarte mult. Și am făcut asta împreună cu dumneavoastră, prin redirecționarea impozitului pe profit. Vă mulțumesc mult de tot pentru această onoare și sper ca, prin implicarea dumneavoastră, să putem să facem tot mai mult.”

Daniel Epure, directorul Fundației Metropolis, nominalizat în cadrul secțiunii Campanii de Responsabilitate Socială a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Povești de viață ale oamenilor din spatele ghișeelor

„Atunci când vorbim despre cea mai mare rețea de angajați din sistemul bancar românesc, vorbim de numere – sunt peste 12 mii în grup, în România și în Moldova. Dar fiecare dintre ei are o poveste, anonimă, dar cu un impact mare. Vă dau un singur exemplu: săptămâna trecută am primit un email de mulțumire de la părinții unei fetițe de aproape 4 ani care era să se sufoce, era să moară prin asifixie într-o agenție din județul Suceava. Părinții au venit cu ea la bancă pentru tranzacții și i-au oferit o bomboană, cu care fetița s-a înecat. Adulții erau în stare de șoc, iar o colegă a intervenit și a salvat-o. Ceea vreau să vă spun este că, de fiecare dată când intrați într-o bancă, trebuie să știți că în spatele ghișeelor sunt oameni cu povești de viață.”

Nevenca Doca, HR Executive Director la Banca Transilvania, nominalizată în cadrul secțiunii Directori Resurse umane a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Succesul este posibil cu ajutorul echipei

„În primul rând vreau să mulţumesc echipei mele incredibile, sunt onorată să manageriez această echipă, motivată, oamenii mei, care au adus Carrefour la un cu totul alt nivel. Succesul Carrefour este posibil datorită lor. Având în minte că avem un plan ambițios la Carrefour și având această echipă, suntem siguri că putem livra și mai mult de atât. Sunt mândră că fac parte din acest drum al Carrefour România.”

Jagoda Gwardys Zientara, Chief Operating Officer Carrefour România, nominalizată în cadrul secțiunii Directori de dezvoltare a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Să fim de folos celorlalți

„Nu mă văd un om de afaceri. Tot ceea ce am încercat alături de partenerul meu când am început acest business a fost să fim de folos celorlalți și să fim de folos mediului înconjurător. Am desfășurat împreună cu Urspack diverse proiecte de ajutorare, am ajutat foști deținuți să se reintegreze, angajându-i.(…) La fel, desfășurăm activități în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător – am încurajat toţi românii să planteze cel puțin un copac pe an. Vrem să fim folositori și ceilalți să se bucure de munca noastră.”

Vasile Avram Ursaciuc, director general Urspack, nominalizat în cadrul secțiunii Directori Marketing și Vanzări a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

În România se produce valoare

„Pehart este cea mai veche companie care prelucrează hârtie din România și lucrează aproape neîntrerupt de 200 de ani. Acum o digitalizăm și încercăm să o facem și mai eficientă. (…) Importăm materie primă, producem valoare în România, exportăm, iar mai bine de 40% din hârtia pe care o puteți cumpăra de oriunde în România este produsă de Pehart.”

Iulia Sbiera, CFO Pehart Grup, nominalizată în cadrul secțiunii Directori financiari a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Este nevoie de implicarea autorităților statului

„Vom continua automatizarea și digitalizarea proceselor în cadrul companiei Cargo-partner pentru că este un lucru benefic atât pentru angajați, cât și pentru partenerii noștri. Dar, pentru a fi și mai competitivi, avem nevoie și de o infrastructură bună, ori, așa cum bine știm, nu stăm bine la acest capitol. Infrastructura aeroportuară, maritimă, feroviară și rutieră lasă de dorit în România și acest lucru se poate face doar prin implicarea autorităților statului. Sper să nu așteptăm încă 30 de ani ca acest lucru să se întâmple. Ar fi păcat pentru că România ar pierde o șansă bună de a deveni un jucător important în această parte a Europei pe zona de transporturi și logistică.”

Cosmin Bradea, director general Cargo-partner, nominalizat în cadrul secțiunii Directori generali a Galei Excelenței în Management organizată de revista Capital

Încă din anul 2015, revista Capital organizează Gala Excelenței în Management, eveniment în cadrul căruia sunt evidențiate performanțele managerilor din companii de renume ce activează pe piața din România. Ediția din acest an a fost structurată pe 10 secțiuni și a reunit peste 100 de profesioniști din domeniul mangementului, din sectorul privat, dar și din cel public.

Autor: Radu Ghițulescu