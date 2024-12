EVZ Special Gala Premiilor Capital. Cornel Mihalache: „De 35 de ani fac acest lucru, mi-am închinat viața acestei povești”







Cornel Mihalache și Răzvan Butaru au pus în scenă o producție ce surprinde cele mai importante și ascunse detalii cu privire la o perioadă care a marcat istoria României: Revoluție. Documentarul „Decembrie roșu” are în prezent 19 episoade și este difuzat de TVR. Producția dezvăluie realitatea istorică prin detalii ascunse, materiale de arhivă, mărturii și interviuri.

Având în vedere implicarea în realizarea unei producții de anvergură, Cornel Mihalache și Răzvan Butaru au luat parte la Gala Premiilor Capital, ediția 2024. Cei doi producători au fost premiați în cadrul evenimentul pentru „realizarea serialului documentar Decembrie roșu, la 35 de ani de la Revoluție”. Alături de aceștia a urcat pe scenă și Roxana Elekes, care a construit acest proiect împreună cu ei, experta ocupându-se de montaj.

Istorie, pasiune și adevăr

„Am lucrat mult la acest serial care poate fi văzut fie pe Youtube, fie la Televiziunea Română. O să găsiți 19 episoade despre Revoluție, dacă avem noroc vom mai face și alte episoade. Este un serial la care noi am ținut foarte mult. A fost foarte greu să-l facem. Este cu noi și Roxana Elekes, fără de care acest serial nu ar fi existat deoarece ea a montat producția. Profesionalismul ei, entuziasmul și puterea de muncă ne-a surprins. Am lucrat cu niște colegi admirabili. Ar trebui să spunem niște nume aici. Este vorba de directorii de imagine Doru Iacovescu, Rudi Szilaghyi, Stan Ștefan și Dan Constantinescu Jr. Am lucrat la un serial foarte complicat, având în vedere că Revoluția sau evenimentele din decembrie 1989, care presupun o Revoluție și o lovitură de stat, nu sunt lucruri simple, nici de executat, nici de povestit”, a declarat Răzvan Butaru.

„Istoria se scrie cu adevărul tututor, și a lui Milea, și a lui Iulian Vlad, și a lui Iliescu sau Andrei Ursu. Dar, toate informațiile trebuie strânse, trebuie văzute și analizate. Hai să vedem care este adevărul și să extragem tot ce este bun de aici. De 35 de ani fac acest lucru, mi-am închinat viața acestei povești. Mă tem că suntem doar la început”, a declarat Cornel Mihalache, pe scena Galei Capital.

Experiență și pasiune

Cornel Mihalache lucrează în Televiziunea Română din 1997, unde a realizat emisiunile „Cu ochii în patru" și „Curat Caragiale! Parol!". În calitatea de regizor, el a lucrat la filmele „Căpșuni în aprilie" și „Brâncuși". A primit un premiu APTR pentru anchetă (1997), un premiu UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru (2002), dar și premiul Clubului Român de Presă pentru ancheta „1989. Sânge și catifea" (2005). Cel mai recent succes al lui Mihalache este filmul documentar „Phoenix. Har/Jar”.

La rândul său, Răzvan Butaru este un jurnalist de 54 de ani cu o experiență de 30 de ani in media. Din 1995, acesta a devenit jurnalist de televiziune, dar și-a început cariera în presa românească ca reporter. Răzvan Butaru este producător și, de asemenea, unul dintre realizatorii „Decembrie Roșu", un serial de filme documentare despre Revoluția română din 1989, difuzat de Televiziunea Națională Română, pe postul TVR1.

Cei doi au colaborat la una dintre cele mai interesante serii de documentare despre Revoluție. Cele 19 episoade a câte 50 de minute fiecare au adus oamenii pasionați de istorie și dornici de a afla adevărul în fața televizoarelor. Potrivit producătorilor, documentarul este departe de final și este posibil ca noi episoade să apară.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul: PHILIP MORRIS ROMÂNIA, RECICLAD'OR, CATENA, EXIMBANK, GRAMPET, TINMAR, BUDUREASCA, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, PRIVILEG ȘI CLUB ONE. Parteneri media: www.evz.ro și www.infofinanciar.ro.

Întregul eveniment poate fi vizionat AICI .