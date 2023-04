Gala „Excelență în Management”. Daniel Epure, Fundația Metropolis: „De peste 22 de ani suntem implicați în asistența socială”

Directorul Fundației Metropolis, Daniel Epure, a fost prezent și în cadrul evenimentului ce a avut loc în data de 26 aprilie 2023, de la ora 19:00, la Phoenicia Grand Hotel.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu mai întâi de toate și vă mulțumesc tuturor celor de la revista Capital pentru onoarea pe care mi-o faceți în seara aceasta. Aș vrea să vă spun că în timp ce vorbea domnul președinte al Camerei de Comerț și avea o privire destul de sumbră privitor la viitor, mă gândeam ce ar trebui să gândească ONG-iștii, dar să știți că privim cu încredere, pentru că de peste 22 de ani suntem implicați în asistență socială în regim rezidențial și de zi. Ne-am implicat foarte mult în domeniul acesta, apoi începând cu anul 2020, la inițiativa lui Codin Maticiuc, care este președintele Fundației, am început această inițiativă: spitale publice din bai privați, o inițiativă care a fost destul de timidă în anul 2020, dar în acești trei ani am dezvoltat foarte mult. Astăzi, ne bucurăm că putem cu echipa cu care lucrăm, ne-am implicat în 16 orașe, în peste 25 de spitale și vrem ca împreună cu dumneavoastră să putem să ne dezvoltăm și să ne implicăm tot mai mult în renovarea spitalelor. Spun lucrul acesta, pentru că, din nefericire, statul nu a făcut în acești ani aproape nimic, iar noi, în trei ani, am făcut foarte mult și am făcut asta împreună cu dumneavoastră prin redirecționarea depozitului pe profit, prin declarația 177 și prin SMS cu TEXTUL „facem” la 8845. Vă mulțumesc mult de tot pentru această onoare și sper ca prin implicarea dumneavoastră să putem să facem tot mai mult pentru țara noastră, să o facem mai frumoasă și mai bună”, a declarat acesta în timpul Galei „Excelență în Management”.

Proiectele implementate în cadrul Fundației Metropolis

În ceea ce privește cel mai de success proiect implementat în 2022, Daniel Epure a vorbit despre renovarea și modernizarea secției de Nefrologie Pediatrică. Proiectul a fost realizat prin implicarea societății și atragerea de fonduri de la persoane fizice și juridice.

Daniel Epure a vorbit și despre cel mai mare proiect implementat în cadrul fundației, care se referă la investiția în cauzele sociale pentru care societatea nu vede o perspectivă, „cauze în care am putut oferi unor copii fără un viitor o a doua șanșă la viață”.

„Nu există efort sau investiție prea mare în a oferi unui copil care provine dintr-o familie distrusă, posibilitatea de a i se oferi un cadru adecvat pentru a se dezvolta pe plan emoțional și intelectual, cu scopul ca la un moment dat să fie redat și integrat în comunitate, să trăiască și să aibă aceleași șanse ca fiecare dintre noi”, a declarat acesta pentru revista Capital.

Proiectele din 2023 și schimbările din viitor

Pentru anul 2023 sunt prevăzute mai multe proiecte printre care se numără integrarea în societate în urma programului „Pași spre Independență” a 15 tineri ce provin din sistemul instituționalizat, prevenirea abandonului familial pentru copiii din 28 de familii, dar și renovarea și modernizarea Clinicii de Obstretică și Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj Napoca.

Directorul Fundației Metropolis a spus că cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o în relația cu administrația locală ține de „lipsa unor legi coerente și clare privind scutirea de la plata impozitului pentru terenul și clădirile unde se acordă servicii sociale în folosul comunității”.

În ceea ce privește schimbările, Daniel Epure a spus că una importantă deja a avut loc în acest an. La inițiativa fundației, prin intermediul președintelui, Codin Maticiuc, a fost solicitată introducerea unei ordonanțe de Guvern pentru recuperarea TVA-ului în cazul lucrărilor de renovare și modernizare a spitalelor publice și în cazul achizițiilor pentru echipamente necesare funcționării spitalelor la standardele actuale.

„Cred că „educația” privind implicarea fiecăruia în social va reprezenta o parte a viitorului în România”, a declarat Daniel Epure.

De asemenea, directorul a spus că în urma implicării Fundației Metropolis în societate, se dorește o schimbare a mentalității privind relația fiecăruia cu cel de lângă, implicarea oamenilor în activitățile sociale care să asigure un trai și o viață decentă pentru toți.

