Gala Capital Excelență în Management. Vasile Avram Ursaciuc: „Urspack se gândește la binele generațiilor viitoare”

“Nu mă văd un om de afaceri. Tot ceea ce am început alături de partenerul meu când am început acest business a fost să fim de folos celorlalți, să fim de folos mediului înconjurător. Am desfășurat împreună cu Urspack diverse proiecte de ajutorare, am ajutat foști deținuți să se reintegreze, angajându-i. Am angajat până acum zeci de foști deținuți în cadrul companiei Urspack. Bineînțeles, au fost angajați, au plecat după aceea la treburile lor, cu altă mentalitate sau cu cel puțin câteva noi cunoștințe dobândite în ceea ce privește raportarea la societate și la mediul înconjurător. La fel desfășurăm activități în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător.

Am avut o activitate până anul acestea se numea „Un copac pe an”, am încurajat toţi românii să planteze cel puțin un copac pe an, iar acum, de anul acesta, acest proiect se va intitula Grijă pentru natură și nu doar vom planta copaci și vom face și alte activități de protecție a mediului înconjurător. Mie îmi place să spun că nu știu câți bani poți să faci în România într-un mod corect, dar știu că sunt foarte multe nopți nedormite, multe bătăi de cap, dar am ales să fiu folositor celor din jurul meu, mediului înconjurător, să fiu o bucurie pentru ceilalți. Vrem să fim folositori și ceilalți să se bucure de munca noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și oportunitatea de a vorbi în această seară. “, a declarat Vasile Avram Ursaciuc, directorul general Urspack, în cadrul galei de miercuri, 26 aprilie.

Urspack, cel mai mare producător de ambalaje biodegradabile din România

Urspack a înțeles încă de la început nevoia implicării, într-un mod sustenabil, în industria HoReCa din România, ajungând în prezent cel mai mare producător de ambalaje biodegradabile din România, cu afaceri de peste trei milioane de euro.

Anul 2022 a dus la o dezvoltare importantă a companiei, anunță Vasile Avram Ursaciuc, managerul Urspack. O serie de investiții importante, făcute prin implementarea unor soluții software de management al afacerilor în octombrie anul trecut, cu ajutorul Senior Software, ajută compania să aibă un control mai bun al costurilor de producţie şi al stocurilor, dar şi o imagine exactă asupra întregii afaceri în orice moment.

“Cele mai de success proiecte de anul trecut sunt trecerea pe ambalaje biodegradabile la o gama mult mai mare de produse și parteneriatul cu Senior Software”, a explicat Ursaciuc, vorbind despre fabrica sa din Suceava care realizează lunar zeci de milioane de ambalaje biodegradabile pentru o serie de lanţuri de restaurante şi fast-food-uri din România cum ar fi Mesopotamia, Spartan, Noodle Pack, Salad Box şi Il Locale.

Automatizarea a dus la dublarea cifrei de afaceri în 2023

Automatizarea majorității proceselor de business face ca UrsPack să anticipează o dublare a cifrei de afaceri în 2023, după aproape 10 ani de activitate, brandul fiind început în 2014 de doi tineri care activau în domeniul social. De asemenea, în acest an, compania se orientează și spre export, după ce producția lor a ajuns să depășească nevoia pe plan intern de ambalaje biodegradabile.

Anul pandemiei a dus totuși la o serie de probleme, după ce Urspack a resimțit o lipsă acută a materiei prime. Vorbind de previziunile pentru următorii 10 ani în industria în care activează, Vasile Avram Ursaciuc spune că va urma o “trecerea în proporție de 90 % pe ambalaje biodegradabile”.

“Biodegradabil înseamnă protejarea naturii, a vieții, a noastră, Urspack se gândește la binele generațiilor viitoare”, a mai explicat Vasile Avram Ursaciuc.

Compania Urskpack din județul Suceava este singurul producător de ambalaje biodegradabile din România. Vasile Avram Ursaciuc a început afacerea în 2014, ajungând să ofere zeci de milioane de ambalaje biodegradabile lunar pentru numeroase de lanţuri de restaurante și dezvoltând o fabrică care are în prezent 5.000 de metri pătrați și 70 de angajați.

