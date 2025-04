EVZ Special Gala Capital Excelență în Management. Mihaela Nabăr, World Vision România: „Cred în importanța fiecărei inițiative și a fiecărui actor”







Peste 400 de profesioniști din cadrul World Vision România acționează zi de zi pentru a schimba realitățile celor mai vulnerabili copii și ale comunităților lor. Un efort materializat în numeroase proiecte cu impact în domeniul educației și protecției copilului și recunoscut în cadrul Galei Capital Excelență în Management, prin premiul acordat directorului executiv al fundației, Mihaela Nabăr.

Mihaela Nabăr, directorul executiv al Fundației World Vision România, a primit premiul „«Eroul neștiut» care schimbă realitatea copiilor vulnerabili”, în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2025.

„Mulțumesc în numele sutelor de mii de copii pe care i-am dus de mână de la grădiniță până la facultate, în primii noștri 35 de ani în România. Vă mulțumesc pentru că ați dat ocazia unei organizații neguvernamentale să urce pe scenă alături de cei cu care reușește să facă toate aceste lucruri. Pentru că nu putem să le facem niciodată singuri. În spatele meu este o echipă de peste 400 de oameni. Sunt în toate colțurile acestei țări, în cele mai vulnerabile zone. În fiecare zi sunt alături de copii. Îi iau de mână și îi duc la grădiniță. Apoi la școală, la liceu și la facultate. Iar toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că avem încredere unii în alții. Pentru că noi credem că fiecare copil are același potențial. Iar rolul nostru este să îi dăm aceeași șansă”, a declarat Mihaela Nabăr pe scena Galei Capital.

Un proces de transformare a comunităților

Mihaela Nabăr este de 15 ani parte a echipei World Vision. Iar de cinci ani, coordonează în România, activitatea unei echipe de peste 400 profesioniști. Sunt „eroi neștiuți și curajoși. Care, prin activități de educație și protecția copilului, schimbă realitățile celor mai vulnerabili copii și ale comunităților lor. Și cred că, ceea ce ne ține motivați și încrezători, sunt pe de o parte valorile noastre. Iar pe de altă parte, faptul că nu schimbăm singuri realitățile. Ci o facem în strânsă colaborare cu copiii, părinții, profesorii și comunitățile în care mergem. E un proces de transformare a comunităților care se întâmplă în ani de muncă. Cu investiție de resurse, cu empatie, cu dedicare. Și cu învățare din eșecul zilelor în care nu reușim să facem ce ne-am fi propus”, a declarat directorul executiv al fundației.

Fundația a desfășurat de-a lungul timpului proiecte care au avut un impact semnificativ. Programele ajută copiii din medii vulnerabile să-și atingă adevăratul potențial și să rămână în sistemul de învățământ. De asemenea, îi pregătește pentru intrarea pe piața muncii.

Fiecare este important

Din perspectiva sa, fiecare proiect este important. „Dacă vrem să vorbim în termeni de impact, cred cu tărie în programul dezvoltat de World Vision România, în care luăm copilul de mână de la grădiniță și îl ducem până la facultate. Nu este despre ce cred eu, este despre poveștile de succes ale copiilor și tinerilor. Care vorbesc despre ce am făcut de 35 de ani în România, în toate județele țării, în cele mai vulnerabile comunități”, a menționat Mihaela Nabăr.

Iar rezultatele sunt elocvente. În ultimii doi ani, în programele World Vision România au participat peste 450.000 de copii, părinți și profesori. „Împreună cu care am schimbat cele mai dureroase realități. Împreună cu echipa extinsă a World Vision România, am reușit să trec prin multe provocări. Fie că vorbim de pandemie, un conflict la granița cu Ucraina (în care am fost implicați din prima zi ca organizație umanitară) și prin crize sociale și economice care au făcut fețele sărăciei și mai ascuțite și mai vizibile pentru cei despre care suntem ca organizație”, a explicat Mihaela Nabăr.

Toate proiectele au o contribuție unică

Galeria reușitelor obținute de World Vision România este amplă. Un exemplu în acest sens este inițiativa „Vreau în clasa a noua”, program pe care fundația îl implementează de mai bine de 15 ani. Inițiativa oferă susținere financiară și nu numai pentru tinerii de liceu, din clasa a 9-a până în clasa a 12-a.

Pe listă mai figurează și „Start în educație”, care adresează importanța educației timpurii. „Pâine și mâine” este un alt proiect prin care fundația este zi de zi alături de copiii din clasele primare, cu o masă caldă și ajutor la teme. „Pregătit pentru liceu” este un program început de curând, dar care are un impact major în pregătirea educațională și socio-emoțională a elevilor care urmează să susțină evaluarea națională. Și „Vreau la facultate” este un program de susținere a tinerilor din cele mai vulnerabile medii, care finalizează liceul, să meargă la facultate și să facă față provocărilor vieții de student.

„De fiecare dată când sunt întrebată despre un anumit proiect, îmi este greu să spun că unul este mai important față de celălalt. Iar asta se întâmplă pentru că de-a lungul anilor toate proiectele au avut o contribuție unică și extrem de importantă în viețile copiilor și comunităților lor. Cred în importanța fiecărei inițiative și a fiecărui actor care contribuie la ea”, a subliniat Mihaela Nabăr.

Planurile sale pentru acest an prevăd continuarea proiectelor începute în 2024. „Pentru că știm foarte bine că rezultatele în educație se văd în timp. Iar coerența și consistența sunt extrem de importante atunci când îți propui să ai impact și să schimbi real viețile comunităților rurale și a celor marginalizate. Ceea ce vom schimba, însă, este modul în care facem lucrurile și metodele pe care le folosim”, a mai precizat directorul executiv al fundației.

