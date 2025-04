EVZ Special Gala Capital Excelență în Management. Daniel Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște: Suntem lideri naționali în atragerea fondurilor europene







Municipiul Târgoviște a realizat de-a lungul ultimilor ani o serie de proiecte importante, finanțate din fonduri europene. Rezultate pentru care primarul orașului, Daniel Cristian Stan, a fost premiat în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2025.

Daniel Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, a fost premiat în cadrul ediției 2025 a Galei Capital Excelență în Management pentru atragerea de investiții record din fonduri nerambursabile.

„Vă mulțumesc și mă bucur să primesc acest premiu în numele târgoviștenilor. Secretul prin care am reușit este unul singur – munca. Eu nu am cunoscut alte căi mai ușoare, decât munca și perseverența. Sunt primar al Municipiului Târgoviște de mai bine de 10 ani. Și, spre exemplu, în ultimii patru ani am reușit să atragem fonduri europene de 380 de milioane de euro. Proiectele sunt foarte multe. De exemplu, avem în Târgoviște un complex de înot, cu bazin olimpic și aqua-park. Avem un transport public foarte bine pus la punct pe fonduri europene, un proiect de 170 de milioane de lei. Avem foarte multe școli reabilitate, deci și infrastructură educațională. Avem numeroase proiecte și în fiecare dintre ele am pus puțin din sufletul nostru”, a declarat Daniel Cristian Stan pe scena Galei Capital.

„Târgoviștea excelează”

Potrivit unui clasament realizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anul trecut, Municipiul Târgoviște se afla pe primul loc la absorbția fondurilor europene raportat la numărul de locuitori. „Târgoviștea excelează în acest domeniu! Suntem lideri naționali în atragerea fondurilor europene pentru municipii sub 100.000 locuitori. Și campioni detașați la valoarea fondurilor/capita. Cu o performanță remarcabilă de 33.539 lei/locuitor, depășim de 2,78 ori următorul clasat. În perioada 2019-2023, am atras proiecte în valoare de aproximativ 2,25 miliarde lei, demonstrând că resursele europene sunt esențiale pentru viitorul comunităților noastre”, a explicat Daniel Cristian Stan.

Potrivit edilului, cel mai important proiect implementat în 2024 a fost și cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii rutiere din municipiul Târgoviște din ultimii 10 ani. Proiectul a presupus modernizarea a peste 12 km de străzi. Acesta a fost finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny cu peste 37 milioane de lei.

Ca valoare însă, „cel mai mare proiect implementat este modernizarea sistemului de transport public local. Printr-o finanțare europeană de peste 168.000.000 lei. Acesta a inclus achiziția a 40 de autobuze Mercedes Benz Citaro Hybrid, construirea primelor trei autogări publice după 1989, reabilitarea a 5,4 km de străzi importante, amenajarea a 28 de stații moderne și construirea unui depou ultramodern. Sistemul beneficiază de tehnologii avansate – monitorizare video, panouri LED informative și management integrat al flotei. Stațiile terminale sunt complet echipate cu săli de așteptare, grupuri sanitare, cameră mamă-copil, sistem de ticketing și spații de parcare”, a precizat Daniel Cristian Stan.

Pentru 2025 sunt în faze avansate alte câteva proiecte importante. Cum ar fi achiziția a 21 de autobuze electrice și 28 de stații de încărcare, de 67 milioane lei. La acestea se adaugă un alt proiect de mobilitate urbană durabilă, de 90 de milioane de lei.

Provocări și proiecte

Proiectele realizate nu au dus însă lipsă de provocări. Potrivit edilului, printre principalele obstacole întâmpinate s-a numărat asigurarea resurselor financiare necesare cofinanțării investițiilor pe proiectele europene. Dar și implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană și corelarea rapidă a acesteia cu sursele de finanțare nerambursabile. „Managementul deșeurilor a fost o provocare semnificativă. În special colectarea selectivă și reducerea cantității de deșeuri reziduale destinate depozitării”, a subliniat Daniel Cristian Stan.

Potrivit acestuia, digitalizarea administrației locale va redefini fundamental relația dintre cetățean și instituție. „La Târgoviște am creat deja, prin fonduri europene, un ecosistem digital integrat. Ecosistemul permite târgoviștenilor să interacționeze online cu administrația locală. O provocare semnificativă rămâne implementarea bugetării participative. Aceasta va transforma cetățenii din beneficiari în co-autori ai dezvoltării locale”, a mai detaliat primarul.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea Capital Top 100 Manageri, Ediția 2025. Proiectul editorial reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. Capital Top 100 Manageri, Ediția 2025 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei. Dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Gala Capital Excelență în Management a fost organizată cu sprijinul: PHILIP MORRIS ROMÂNIA, VODAFONE ROMÂNIA, CATENA, ANTIBIOTICE IAȘI, CASE SUSTENABILE, PATIO Bistro – Café – Bakery, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și CLUB ONE.

Parteneri media ai evenimentului au fost: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de YouTube Hai România.