Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a desemnat pe Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu, să încerce să formeze un nou guvern, după alegerile din 27 octombrie, care au lăsat scena politică într-un impas. Deși Likud a obținut cele mai multe mandate, coaliția lui Netanyahu nu dispune de majoritatea necesară în parlament.

Eisenkot, fost lider militar, a primit cele mai multe susțineri pentru formarea guvernului, inclusiv din partea unor lideri ai partidelor arabe. Acesta a refuzat însă anterior să se alieze cu formațiunile arabe, cu ajutorul cărora ar putea obține o majoritate parlamentară.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Isaac Herzog a anunțat că Eisenkot va fi invitat la Reședința Prezidențială, unde îi va fi încredințat oficial mandatul de formare a guvernului.

Fostul militar are la dispoziție 28 de zile pentru a negocia formarea unui guvern, perioadă care poate fi prelungită cu încă 14 zile. Se anticipează săptămâni de discuții între partidele parlamentare, însă opțiunile lui Eisenkot sunt limitate.

Acesta ar putea încerca să formeze un guvern minoritar, cu sprijinul din exterior al partidelor arabe, să negocieze o coaliție cu formațiunile ultraortodoxe sau să ajungă la un guvern de unitate cu Netanyahu. Eisenkot și aliații săi au evitat în trecut colaborarea cu partidele ultraortodoxe, iar analiștii consideră puțin probabil ca vreuna dintre aceste variante să se concretizeze.

Dacă Eisenkot nu reușește, un alt candidat poate primi șansa de a forma guvernul. În cazul unui nou eșec, parlamentul poate desemna o altă persoană. Procesul se desfășoară într-un interval de aproximativ 100 de zile, după care, dacă nu este format un guvern, Israelul va organiza noi alegeri.

Likud, partidul condus de Netanyahu, a obținut 27 de mandate în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de membri. Întreaga coaliție religio-naționalistă a premierului a acumulat însă doar 53 de locuri, cu opt mai puține decât pragul de 61 necesar pentru majoritate.

Partidul Yashar al lui Eisenkot a devenit a doua formațiune ca mărime, cu 21 de mandate. Coaliția sa, formată din patru partide conduse de evrei, de la centru-stânga la dreapta, a obținut 48 de locuri.

Cele două partide care reprezintă minoritatea arabă din Israel au câștigat împreună 19 mandate, un rezultat fără precedent. Liderii acestora l-au susținut pe Eisenkot pentru formarea guvernului, în contextul criticilor la adresa politicilor lui Netanyahu și ale aliaților săi de extremă dreapta, considerate rasiste de reprezentanții arabi.

Gadi Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, este fiul unor imigranți marocani și ar putea deveni primul premier israelian provenit din comunitatea mizrahi, formată din evrei cu rădăcini în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Relativ rezervat și reticent față de mass-media, Eisenkot a intrat în politică în 2022. După atacul Hamas din 7 octombrie 2023, a făcut parte pentru o perioadă din cabinetul de război al lui Netanyahu, înainte de a reveni în opoziție.

În ultimii ani, Eisenkot l-a criticat public pe premier pentru modul în care conduce țara și pentru gestionarea campaniei militare din Gaza. El a promis că nu va face parte dintr-un guvern alături de Netanyahu.

Imaginea sa publică este legată și de pierderile suferite de familie în război: un fiu și doi nepoți au fost uciși în luptele din Gaza începând din 2023.

În campania electorală, Eisenkot și-a prezentat experiența în domeniul securității și a invocat „doctrina Dahiyeh”, care prevede folosirea unei forțe disproporționate ca răspuns la atacuri. El a aplicat această abordare în calitate de comandant, în timpul războiului din 2006 dintre Israel și Hezbollah, grupare susținută de Iran, în Liban.

Eisenkot a criticat, de asemenea, violențele coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor, care s-au intensificat după 2023 și au contribuit la deteriorarea relațiilor Israelului cu statele occidentale.

El se opune și partenerilor de extremă dreapta ai lui Netanyahu, Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, sancționați de unele state occidentale pentru incitarea la violențe împotriva palestinienilor.