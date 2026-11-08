Liderul partidului Yashar, Gadi Eisenkot, a primit oficial mandatul de a forma noul guvern al Israelului, din partea președintelui Isaac Herzog. Ceremonia a avut loc la reședința prezidențială, la o zi după alegerile parlamentare de luna trecută, în urma cărora s-a conturat posibilitatea unei schimbări de guvern.

În primul său discurs după desemnare, Eisenkot a cerut partidelor politice să dea dovadă de responsabilitate și să contribuie la depășirea blocajului politic. El a susținut că rezultatul alegerilor reprezintă un vot pentru schimbare și a prezentat câteva dintre prioritățile viitorului executiv.

„Am scris istorie. Sunt aici, astăzi, încântat. În această dimineață, poporul israelian a mers la referendum în privința conducerii care va ghida Israelul în anii următori. În această seară am primit un răspuns. Publicul a votat în favoarea schimbării”, a declarat Gadi Eisenkot.

Odată cu înmânarea oficială a mandatului, a început să curgă termenul de 28 de zile în care liderul Yashar trebuie să formeze un guvern. Eisenkot beneficiază de susținerea formală a 67 de parlamentari, însă acest sprijin nu garantează automat obținerea unei majorități parlamentare stabile.

Benjamin Netanyahu rămâne premier în exercițiu până la instalarea unui nou guvern. Între timp, noul Parlament urmează să își înceapă activitatea marți, când deputații vor depune jurământul.

Unul dintre primii pași ai taberei lui Eisenkot ar putea fi preluarea controlului asupra Knessetului, prin înlocuirea actualului președinte al legislativului, considerat un apropiat al lui Benjamin Netanyahu.

Negocierile pentru formarea noului guvern pornesc de la cele 48 de mandate ale taberei lui Eisenkot. Pentru a obține majoritatea parlamentară sunt necesare cel puțin 61 de voturi, ceea ce înseamnă că premierul desemnat trebuie să atragă sprijinul a încă 13 parlamentari.

O primă variantă ar fi formarea unui guvern minoritar, susținut în Parlament de partidele arabe. Această soluție întâmpină însă opoziție din partea uneia dintre formațiunile politice conduse de Avigdor Lieberman, care respinge colaborarea cu partidele arabe.

O altă posibilitate ar fi o alianță cu partidele religioase, care dețin împreună 13 mandate și ar putea asigura majoritatea necesară. Negocierile sunt însă complicate de disputa privind serviciul militar, un subiect care a provocat în repetate rânduri tensiuni în politica israeliană.

Benjamin Netanyahu a criticat posibilitatea ca viitorul executiv să se bazeze pe sprijinul parlamentar al partidelor arabe. Premierul în exercițiu a susținut că o asemenea formulă ar pune în pericol securitatea Israelului și a acuzat tabăra lui Eisenkot că ar putea forma un guvern cu susținători ai Hamas.

„Deja, în săptămâna ce urmează, sunt cei care intenționează să învestească pe fugă un guvern cu susținători ai terorii, să formeze un guvern în statul Israel cu cei care caută să elimine statul Israel, cu cei care vor să înființeze statul Palestina pe ruinele sale. Și cu toții știm adevărul.

Un guvern care se bazează pe susținătorii Hamas nu va lupta contra Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Dacă Gadi Eisenkot nu va reuși să formeze un guvern în cele 28 de zile, mandatul ar putea fi încredințat lui Benjamin Netanyahu sau unui alt politician. Dacă nici următoarea încercare nu va duce la formarea unui executiv, Israelul ar putea organiza un nou tur de alegeri.