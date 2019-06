Gabriela Firea îi amenință cu justiția pe jurnaliștii care produc dezinformare în „cazul Alexandrei Dobre”

Gabriela Firea a reaționat în urma informațiilor apărute în presă în cazul Alexandrei Dobre, cea care a fost numită în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Filantropia.





„Având în vedere articolele apărute în mass-media cu privire la numirea d-nei Alexandra Dobre în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Filantropia, Primăria Municipiului Bucurețti face următoarele PRECIZĂRI:

Potrivit legislatiei in vigoare, Primarul General NU are atributii privind numirea președintelui Consiliului de Administratie in cadrul spitalelor pe care le are in administrare. Astfel, potrivit legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, consiliile de administratie sunt formate din 5-8 membri, reprezentanti ai unor institutii cu atributii in domeniu, printre care: un reprezentant al Ministerul Sanatatii sau Directiei de Sanatate Publica, 2 membri ai Administratiei Spitalelor, un reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie și un singur reprezentant, numit de Primarul sau Președintele Consiliului Judetean. Ulterior, membrii Consiliului de administratie iși aleg singuri, prin vot, președintele de ședinta, care conduce ședintele consiliului, pe o perioada de 6 luni.

Pentru corecta informare a opiniei publice, Primaria Municipiului Bucuresti solicita rectificarea acestor dezinformari, in caz contrar urmand a fi actionati in instanta toti cei care continua sa promoveze astfel de informatii eronate.

In ceea ce priveste propunerea d-nei Alexandra Dobre ca reprezentant in Consiliul de Administratie, mentionam ca s-a avut in vedere experienta manageriala a acesteia.

Cu privire la sumele castigate de membrii consiliilor de administratiei, precizam ca este vorba de 1% din indemnizatia managerului spitalului, adica intre 80-150 lei. In acest caz particular, doamna Dobre a renuntat in scris la orice plata pentru activitatea din consiliile de administratie”, se arată în comunicatul de presă emis EVZ.

