Gabriela Cristea reacționează după ce a fost criticată în online: „Au fost câteva deștepte”

Gabriela Cristea reacționează la valul de critici care a urmat după declarațiile sale despre divorț. Prezentatoarea TV a stârnit controverse după ce s-a laudat cu ceea ce pregătește de mâncare pentru soțul ei.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează un cuplu de ani buni, au împreună două fiice, gestionează și afaceri, și beneficiază de o apreciere considerabilă din partea publicului. Popularitatea lor este atât de mare încât fanii sunt numerosi și mereu informați cu privire la fiecare aspect al vieții celor două vedete, care au ales să își expună detaliile intime, generând astfel și inconveniențe.

Fiind activi în mediul online, cei doi nu se feresc să discute deschis chiar și aspecte delicate ale relației lor cu fanii. Într-o recentă dezbatere, prezentatoarea TV a adus în discuție un subiect sensibil – infidelitatea – și a recunoscut că relația ei cu soțul nu este perfectă.

„Vreau să abordez cu voi un subiect cel puțin controversat: relația de cuplu și dacă nu există relații extraconjugale. De ce am abordat subiectul ăsta cu voi? Pentru că am stat de vorbă cu cineva de curând, care mi-a adresat o întrebare și care pe mine m-a surprins. Persoana respectivă nu a fost căsătorită niciodată și a declarat că nu vrea să se căsătorească niciodată pentru că nu crede în instituția căsătoriei.

Îi respect opinia. Dar era interesată cum de după ce am trecut printr-un divorț, am mai putut să o iau de la capăt. Așadar, credeți că există cupluri în care nu se înșală, încât relația să fie armonioasă și să nu trebuiască ca unul dintre ei să se armonizeze cu altcineva din afara căsătoriei?