Tavi Clonda, acuzat că e întreținut de Gabriela Cristea. Care este, de fapt, realitatea

Tavi Clonda, la fel ca și Gabriela Cristea, a fost supus unor critici aspre în ultimul timp. Au circulat zvonuri că el ar fi întreținut financiar de soție, în timp ce ea a fost acuzată că nu se oprește din mâncat și că s-a îngrășat semnificativ.

În fața persistenței comentariilor, artistul a hotărât să se apere.

„Având în vedere că, față de alții, noi avem mult mai puține comentarii negative, nu ne supărăm de la cinci speriați. E normal să apară și din ăștia.

Oamenii nu știu. Dacă nu postez toate cântările, ei scriu ceea ce vor. Nu știu care este treaba. Nu stau să le explic tuturor câți bani câștig eu și de unde. Treaba lor. Nu am fost niciodată un întreținut.

Am aflat de veniturile Gabrielei la un an după ce ne-am cunoscut, niciodată nu m-au interesat, nu am cerut vreodată vreunei femei un ban. Sigur că am și eu venituri, am concerte”, a spus Clonda.