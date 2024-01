Gabriela Cristea, din nou la spital, la urgențe, în ziua în care începea „Mireasa”

Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital chiar în ziua în care trebuia să prezinte prima emisiune din noul sezon „Mireasa-Capriciile iubirii” difuzatAntena Stars. În locul ei, show-ul a fost moderat de o altă prezentatoare celebră din trustul Intact.

În deschiderea misiunii, Simona Gherghe a anunțat motivul pentru care titulara postului Gabriela Cristea absentează. „Sunt gazda voastră în această seară și este o excepție că sunt aici. Îi dorim multă sănătate Gabrielei și sperăm să se întoarcă la cârma emisiunii Capriciile Iubirii cât de curând”, a transmis Simona Gherghe.

Ceva mai târziu și Gabriela Cristea și-a informat fanii că a ajuns la spital. Se pare că problemele medicale o vor ține departe de micile ecrane cel puțin șape zile. Și-a luat un mic concediu medical și urmează să se recupereze la domiciliu. În privința problemelor de sănătate, vedetea a precizat nu este vorba nici de o gripă sezonieră și nici de COVID.

„Dragilor, din motive de sănătate, nu am să fiu în seara aceasta alături de voi în direct la prima ediție din acest sezon. Cum mă fac bine, mă întorc la voi! Din păcate, de azi de dimineață am niște probleme de sănătate care mă țin în spital. Sunt convinsă că ne vom revedea curând, va trebui să stau, din păcate, câteva zile în concediu medial, cinci zile am primit, și sper să mă scuzați”, a a declarat la rândul ei Gabriela Cristea.