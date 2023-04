Gabriela Cristea, bântuită de Marcel Toader. Au fost căsătoriți cinci ani

Gabriela Cristea și Marcel Toader au divorțat în anul 2013, după o căsnicie care a durat cinci ani. Prezentatoarea de televiziune a trecut prin momente dificile de-a lungul mariajului. Ea a mărturisit în repetate rânduri că îi este foarte greu să treacă peste aceste lucruri. Soția lui Tavi Clonda a spus ce a simțit atunci când fostul ei soț a decedat. Marcel Toader a murit în anul 2019.

Gabriela Cristea a mărturisit că nu a simțit nimic atunci când artistul a decedat. „Nici nu mă mai interesează. În momentul în care mi-am dat seama de niște lucruri a fost dureros. Nu am simțit nimic când a murit. Știam câți bani aveam. Suma dovedită pentru care aveam hârtii doveditoare a fost de 480.000 de euro”, a spus prezentoarea de televiziune. Ea mai adăugat că după divorțul de artist a rămas cu suma de 50 de lei în contul bancar. Vedeta de la Antena 1 a mai adăugat că fostul ei soț a venit în casa în care locuiau împreună și i-a spus „aș vrea să îți faci bagajele și să pleci”.

Cum a fost cerută de soție Gabriela Cristea

Gabriela Cristea formează un cuplu cu Tavi Clonda de mai mulți ani de zile. Cei doi s-au întâlnit în timpul unei emisiuni prezentate de aceasta. Prezentatoarea a mărturisit că actualul ei partener a cerut-o în căsătorie când se aflau la masă. Cei doi au împreună două fiice, Victoria și Iris. „Așa a simțit. Aveam în față două beri și o bucată de pizza. Nu a fost romantic deloc”, a spus vedeta în legătură cu cererea în căsătorie.

Prezentatoarea de televiziune a vorbit și despre fertilizările in vitro pe care le-a făcut. „Câte inseminări se puteau face într-un an, atâtea am făcut”, a mai spus Gabriela Cristea, în timpul emisiunii prezentate de Cristina Șișcanu „După faptă și răsplată”. Vedeta a pierdut o sarcină de șapte săptămâni.