Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite până să devină mamă. A avut cinci fertilizări in vitro, toate eșuate

Gabriela Cristea nu a putut face copii, iar Tavi Clonda a dezvăluit că soția sa a avut cinci fertilizări in vitro. Ea și-a dorit extrem de mult o familie și copii, însă până să o întâlnească pe Gabriela, el nu s-a gândit niciodată la acest lucru.

„Mergem la un control de rutină și doctorița de acolo nu știu cum pune în propoziție cuvântul infertilitate. Și am continuat procedurile… doctorii au spus că e mai bine așa, să nu mai pierdem timpul”, a povestit Tavi Clonda despre încercările lor de a avea copii.

Gabriela Cristea a reușit să rămână însărcinată cu greu

Cântărețul a mai dezăluit că în total au făcut cinci fertilizări in vitro, niște proceduri extrem de costisitoare. În tot acest timp, el a rămas relaxat și o încuraja pe Gabriela să se țină tare și să nu se descurajeze. „Am fost foarte bine, până la ultima. Când am aflat rezultatul m-am doborât și eu. Ea era la pământ. Am zi nu mai vreau. Gabriela a zis că nici ea nu mai vrea și am spus gata, să ne oprim și să ne trăim viața”, a mai declarat Tavi Clonda.

Atunci era undeva prin luna noiembrie și, spune cântărețul, una dintre cele mai dificile perioade din viața lor. Ulterior, au decis să meargă într-o excursie, în Dubai. Din cauză că pașapoartele lor au fost temporare, nu au putut pleca din țară, așa că au decis să meargă la Sinaia.

„Ei ce crezi, la Sinaia s-a întâmplat cu Victoria (n.r. fiica lor cea mare). Când ne-am relaxat. Bineînțeles că nu am știut atunci, am aflat după și am făcut calculul. Și așa s-a terminat cumva prima poveste fericită”, a mai spus soțul Gabrielei Cristea.

Fiica cea mare a celor doi, Victoria, are acum cinci ani, în timp ce cea de-a doua, Iris, are trei ani. Între ei există o diferență de cinci ani, Tavi Clonda fiind mai mic, însă se pare că acesta nu a fost niciodată un impediment.