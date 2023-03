Povestea unei tinere de 24 de ani, căsătorită cu un pensionar de 85 de ani. În ciuda vârstei bărbatului, cei doi vor să devină părinți

Un cuplu atipic din Mississippi și-a spus povestea de dragoste. Ea, o tânără de 24 de ani, asistentă medicală, s-a căsătorit cu un bărbat de 85 de ani, fost agent imobiliar. Miracle Pogue l-a cunoscut pe soțul ei, Charles Pogue, în 2019, când lucra la o spălătorie. Între cei doi s-a legat la început o prietenie, iar apoi au început să apară sentimentele.

La un an după ce s-au cunoscut, Charles și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe Miracle. De atunci, cei doi sunt de nedespărțit și chiar au planuri mari pentru viitor, dorindu-și să devină părinți.

Se pare că diferența de 61 de ani dintre ei nu este o problemă pentru soți. Ei vor să aibă urmași și au început procedurile pentru a-și îndeplini visul, apelând la o clinică de fertilizare în vitro.

„Vreau să îl fac tată la 85 de ani. Am fost deja la o clinică FIV, dar m-am simțit judecată, deși lumea nu mă cunoștea. O să caut în continuare o altă clinică, deși sunt conștienta că la vârsta lui Charles s-ar putea să nu funcționeze”, spune tânăra soție, potrivit Daily Mail.

Cuplul atipic, vrea să își îndeplinească visul, acela de a deveni părinți

Tânăra de 24 de ani susține că atunci când l-a cunoscut pe soțul ei nu și-a dat seama de diferența mare dintre ei. A conștientizat acest lucru abia după ce bărbatul i-a spus în ce an s-a născut. Miracle nu este deranjată de cei 61 de ani dintre ea și iubitul ei, precizând că bărbatul este foarte energic și activ.

„Nu îmi pasă dacă are 100 sau 55 de ani, eu îl plac pentru cum e el. Am crezut inițial că are 50-60 de ani, pentru că arată atât de bine. E foarte energic și activ”, a mărturisit tânăra soție.

Miracle spune că mama ei, Tamika Phillips, în vârstă de 45 de ani, și bunicul ei, Joe Brown, în vârstă de 72 de ani, i-au susținut relația de la început. Aceștia au văzut cât de fericită este alături de pensionar. Mai greu de convins a fost tatăl tinerei, Kareem Phillips, în vârstă de 47 de ani.

În mediul online, cei doi soți sunt extrem de criticați. Miracle spune că multă lume o acuză că profită de Charles și că între ei nu ar fi iubirea adevărată.

„Oamenii cred că stau cu el pentru bani, însă eu sunt de profesie asistentă medicală. Când l-am cunoscut pe Charles, tocmai începeam cursurile. Așa că aș fi bine financiar și fără el”, se apară femeia.