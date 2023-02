Gabriela Cristea n-a uitat căsnicia de coșmar cu Marcel Toader. „Scotea alte femei pe banii mei”

Gabriela Cristea a avut parte de o căsnicie controversată cu Marcel Toader, dar și-a găsit liniștea lângă Tavi Clonda, cu care are și două fetițe. Cu toate astea, prezentatoarea și-a adus aminte de momentele neplăcute din relația cu fostul soț. Ea a declarat că lucra până târziu și că acesta umbla cu alte femei.

„M-am enervat acum că deja mi se urcă la cap. Eu am fost măritată cu un alt bărbat înainte de căsnicia pe care o am acum. Eu munceam de mă găseau toți… Doamne iartă-mă ca să zic așa. Mă trezeam la ora 07:00 și veneam la 22:00. Nu aveam timp nici să respir și lucram de luni până sâmbătă inclusiv, iar el scotea alte femei pe banii mei. Și mă înșela pe banii mei”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a declarat că a reușit cu greu să se ridice după această dezamăgire.

„Mi-a trimis Adina (fină mea) niște poze de acum 9 ani cu noi două. Ea proaspăt căsătorită, eu proaspăt divorțată. Uitându-mă la pozele astea mi-am dat seama că Gabriela din poze a fost cea mai mai șmecheră și puternică versiune a mea. Și nu mă refer la cum arătăm fizic (arătăm fabulos), mă refer la fata cu aparențe fragile și cu un caracter de fier. Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă și să nu mă las purtată pe valul văicărelilor. Am strâns din dinți și am construit cărămidă după cărămidă până azi, când și Marele Zid Chinezesc „pălește” în față construcției mele”, a mai spus ea.

Gabriela Cristea, abuzată de Marcel Toader

Gabriela Cristea a mai povestit că a fost nevoită să stea ani întregi lângă un soț abuzator, chiar dacă știa că trebuie să divorțeze.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci.

Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugere ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea „Mireasa – capriciile iubirii”, potrivit Click.