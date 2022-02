Gabriela Cristea a primit vestea cu lacrimi în ochi. Dezvăluire-șoc! Boala o distruge încet, încet

Gabriela Cristea a debutat la TVR1, în 1994, ca prezentator al concursului Eurovision. A devenit una dintre cele mai cunoscute moderatoare din țară și a bucurat telespectatorii cu o mulțime de emisiuni. Din păcate, vedeta se confruntă cu o serie de probleme de sănătate care nu îi dau pace.

Aceasta a declarat că i-au reapărut niște dureri mai vechi, care se pare că s-au accentuat și a fost nevoită să meargă de urgență la spital pentru investigații. Medicii i-au spus că 40% dintre oameni suferă de sciatică pe parcursul vieții, dar simptomele se agravează după 40 de ani.

„Sunt… Trebuie să fac RMN, m-am programat deja. A zis că în funcție de ce am, îmi spune ce trebuie să fac. CT-ul nu vede toate astea. Nu mai mergem la ortoped. Așa mă așez și la serviciu pe scaun, dar par această perfectă”, a declarat Gabriela Cristea după ce a ieșit din cabinetul medicului, într-un vlog de pe Youtube.

Vedeta a mai povestit că s-a mai confruntat cu aceste probleme la primele întâlniri cu Tavi Clonda. Gabriela Cristea a mărturisit că vacanța lor din Italia a fost distrusă din cauza durerilor insuportabile.

Problemele se țin scai de Gabriela Cristea

În urmă cu câteva luni, Gabriela Cristea a aflat că este infectată cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta a mărturisit că a mers de urgență la psiholog după ce a început să facă atacuri de panică. A crezut că este un real pericol pentru familia ei și a încercat să își protejeze fetițele.

“Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a spus Gabriela Cristea la Xtra Night Show.