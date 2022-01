Gabriel Cotabiță a ajuns din nou în atenția medicilor. Ce i-au descoperit după analize

Problemele de sănătate l-au urmărit îndeaproape pe Gabriel Cotabiță, după îmbolnăvirea cu COVID-19. Pe atunci, în luna ianuarie 2022, artistul a primit îngrijiri medicale la o instituție sanitară, recuperându-se, pare-se, destul de bine. Cel puțin asta a concluzionat toată lumea atunci când a aflat că bărbatul a ales să meargă în Londra, într-o scurtă vacanță.

Noi probleme de sănătate după îmbolnăvirea de COVID-19

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, după ce a fost externat din instituția medicală.

Gabriel Cotabiță a ajuns din nou pe mâna medicilor

Imediat după, însă, lucrurile s-au complicat, iar Gabriel Cotabiță a ajuns din nou în atenția cadrelor medicale. Deși nimeni nu știa despre situația sa, persoane rămase sub protecția anonimatului au dezvăluit detalii despre starea de sănătate a cântărețului.

Pentru că nu se simțea bine, Gabriel Cotabiță și-a făcut un set de analize, în urma cărora medicii au descoperit că artistul are probleme cu tiroida. Din cauza seriozității situației, cântărețul de muzică ușoară a ajuns pe patul de spital, sărbătorile de iarnă petrecându-le în atenția specialiștilor din sănătate, au susținut surse citate de cancan.ro.

Cu toate acestea, Gabriel Cotabiță pare să fi trecut de hopul cu pricina. În prezent, artistul este foarte concentrat pe carieră și pregătește un album muzical împreună cu alți cântăreți, conform sursei citate.

Situația sensibilă în care se află Gabriel Cotabiță este deja cunoscută în spațiul public. Artistul a mai suferit, la începutul anului trecut, un accident vascular tranzitoriu.