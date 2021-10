Cum se simte Gabriel Cotabiță după ce a ajuns la spital. Noi probleme de sănătate pentru cunoscutul artist

Gabriel Cotabiță (66 de ani la data de 1 noiembrie) a avut probleme de sănătate în ultima vreme și a fost internat în spital. La începutul acestui an, artistul a ajuns sub supraveghere medicală, după ce s-a confruntat cu un accident vascular tranzitoriu.

Gabriel Cotabiță și-a revenit și s-a întors la proiectele sale

Între timp, Gabriel Cotabiță și-a revenit, a fost externat de la Spitalul Colentina și se poate ocupa de proiectele sale. Iar moralul este la un nivel foarte ridicat. „Am fost externat, sunt viu! Am avut niște probleme de sănătate, medicii știu ce am avut, care mi-e diagnosticul, dar n-a fost ceva grav. Mai mult, chiar acum merg la TVR, pentru niște filmări, iar în curând voi înregistra două piese noi, de dragoste”, a afirmat Cotabiță pentru impact.ro.

Familia artistului nu a vrut să ofere detalii despre starea acestuia de sănătate, în momentul în car a fost internat la spital. Conform sursei citate, cântărețul prezentase simptomele unui AVC.

„Gabriel Cotabiță a ajuns la spital cu simptome de AVC, accident vascular cerebral tranzitoriu, cu recuperare totală. Se simte bine, soția și fetele lui s-au speriat foarte tare. Sunt șanse să fie externat, dacă lucrurile merg bine”, afirmau surse pentru impact.ro.

În anul 2015, Gabriel Cotabiță a trecut printr-o mare cumpănă. Artistul a suferit un stop cardiorespirator, în timp ce se afla la o sală de fitness. După o perioadă critică, a reușit să scape cu viață.

„Am învăţat acum, este ceva sinistru, scriam eu urât, dar acum scriu şi mai urât”

„Când mi-am revenit, stăteam în fotoliu la Spitalul Elias şi nu reuşeam să citesc, nu mă puteam concentra. La televizor nu mă puteam uita pentru ca nu puteam să citesc, să lipesc literele unele de altele. Prima experienţă când am început să scriu a fost ceva îngrozitor, pentru că nu te mai ascultă mâna!

Am învăţat acum, este ceva sinistru, scriam eu urât, dar acum scriu şi mai urât. Am exersat zi de zi pentru că nu poţi să faci totul pe calculator. Nu aş mai putea fi atât de deştept cum am fost eu pe computer. Am fost analist programator o grămadă de vreme, dar nu mai ştiu absolut nimic”, povestea Gabriel Cotabiță