Gabi Balint este internat la Spitalul Fundeni din data de 20 septembrie.

Potrivit medicilor, starea fostului sportiv este stabilă și el va fi supus unei intervenții minim invazive pentru montarea unui nou stent.

Iubita lui Gabi Balint a transmis un mesaj de mulțumire către toți cei care s-au rugat pentru sănătatea lui și care i-au trimis gânduri senine.

„Vă mulțumesc, pentru toate încurajările și gândurile bune! Gabi Balint a rămas la fel de puternic cum îl știm și este bine acum! Are alături o echipă minunată de medici, la Fundeni, ceea ce mă face sa ma închin încă o dată in fața profesionalismului cardiologilor români! Stars can’t shine without darkness (n.r.: Stele nu pot străluci fără întuneric)”, a scris Luciana Pop pe un site de socializare, potrivit cancan.ro

