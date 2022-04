Gabi Bădălău şi Claudia Pătrășcanu, în stare de şoc! Băiețelul lor a ajuns la spital. În ce stare se află

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit de ce a ajuns la spital: „Sunt cu cel mic în spital. Are enterocolită. Acesta este motivul pentru care nu m-am prezentat la tribunal, a declarat Claudia Pătrășcanu.

a pus sănătatea copilului său înaintea problemelor cu fostul soț, Gabi Bădălău. Băiețelul este internat în spital, alături de mama sa. Nu este prima dată când cei doi încearcă să finalizeze divorțul, acesta durând deja de doi ani.

Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău au decis să divorţeze în urmă cu aproximativ trei ani. Artista l-ar fi acuzat pe omul de afaceri că a dat-o afară din casă, şi de atunci cei doi sunt în proces de divorț și se judecă pentru cei doi băieți pe care îi au.

Aproximativ trei ani de zile au trecut de când Claudia Pătrășcanu a depus actele pentru divorțul de Gabi Bădălău. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun, mai ales că au doi copii împreună, doi băieței, care acum locuiesc cu vedeta la Agigea.

Sunt o mamă impecabilă și voi merge până în pânzele albe că acești copii să crească lângă mama lor, așa cum este lăsat pe pământ! Nu am făcut niciun rău nimănui niciodată, nu am greșit cu nimic, îmi văd de viață și copii, de educația lor și vreau să-i pregătesc pentru viitor așa cum este legea firii, a subliniat Claudia Pătrășcanu.

Copilul Claudiei Pătrășcanu și al lui Gabi Bădălău, Nicolas, este internat în spital, alături de mama sa. Băiețelul de cinci ani are enterocolită, iar mama a abandonat procesul pentru a se putea ocupa de îngrijirea lui.

Claudia Pătrășcanu nu renunță şi spune că este mai hotărâtă ca niciodată să se separe legal de soț, chiar dacă va fi un proces de lungă durată.

Eu am fost cea care am înaintat acest divorț și vreau în continuare să divorțez, dar am început să trăiesc cu situația asta așa și să las ca lucrurile să se întâmple atunci când va considera Dumnezeu. De trei ani tot încercăm să comunicăm, ba ne certăm, am obosit. La un moment cel care va vrea să facă un pas și va fi foarte hotărât să se recăsătorească, cu siguranță cred că se va da acest divorț, a declarat cântăreața la Antena Stars.