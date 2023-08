Furtunile puternice fac ravagii în America. Cea mai puternică, Hilary, se manifestă în aceste zile, în statul american California. Furtuna Hilary a traversat peninsula Baja California, din Mexic, lăsând în urmă numeroase daune materiale.

Fenomenul, considerat unul dintre cele mai puternice, a lovit cu o forță mortală, iar o persoană a murit. Ploile abundente au dat naștere inundațiilor și viitorilor care au distrus mai multe drumuri. Torenţi furioşi se revărsau pe străzi, așa cum arată imaginile postate pe rețelele de socializare.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat stare de urgenţă pentru o mare parte din sudul statului, Au fost emise mai multe avertizări de inundații. Pentru localnici este ceva nemaiîntâlnit, dat fiind că zona este secetoasă Ploile își fac apariția foarte rar și niciodată la un asemenea nivel.

Valuri periculoase, uriașe, au lovit plajele din sudul Californiei.

This is the desert.

The Coachella Valley and surrounding areas of Southern California are experiencing knee-deep flood waters from hours of rain cause by Tropical Storm #Hilary. pic.twitter.com/jgq1oP4eLh

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 21, 2023