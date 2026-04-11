Funeriu, nemulțumit de manuale de științe din țară. Fostul ministru spune că au o grafică apropiată de revistele pentru copii

Social

Comentează știrea
Daniel Funeriu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a declarat, după ce a analizat manuale de științe din România, Franța și din curriculumul Cambridge, că cele românești au o grafică mai apropiată de o revistă pentru copii decât de o disciplină care presupune rigoare intelectuală.

Funeriu: Manualele din România provoacă un asalt vizual

Fostul ministru al Educației a afirmat că a studiat cu atenție manuale de științe din România, Franța și cele aferente curriculumului Cambridge, iar concluzia nu este una bună. El a remarcat că, în cazul României, deschiderea unui manual aduce un „asalt vizual”, cu îndemnuri precum „Reţine!”, „Aplică!” şi „Verifică!”, însoţite de culori, cadrane, imagini şi chenare suprapuse până la epuizare.

„Grafica multor manuale româneşti de ştiinţă este mai potrivită pentru o revistă pentru copii decât pentru o disciplină care pretinde rigoare intelectuală”, a constatat Funeriu, adăugând, în editorialul publicat în Cotidianul, că textele bune sunt îngropate sub imagini colorate care nu ajută la înţelegerea informaţiei.

Elevi

Elevi. Sursa foto: Freepik

Fost ministru, dezamăgit şi de manualele din Franța

El s-a declarat dezamăgit şi de manualele din Franţa, despre care a spus că reflectă o degradare faţă de nivelul de acum câteva decenii, iar despre cele Cambridge a afirmat că sunt „construite pe un principiu simplu şi consecvent aplicat: imaginea există pentru a clarifica un concept, nu pentru a umple o pagină”.

În cazul României, el a arătat că „vinovat” pentru modul în care sunt realizate manualele este caietul de sarcini, care prevede, printr-un ordin de ministru, că acestea trebuie să favorizeze „eficientizarea învăţării prin elemente grafice/multimedia şi text: alineate, chenare, tabele, culori/nuanţe distincte, marcaje, evidenţiere şi dimensionarea textelor”.

Funeriu i-a cerut ministrului Mihai Dimian să reintroducă „un principiu de bază al pedagogiei”

În acest context, Funeriu i-a cerut ministrului Educației Mihai Dimian să reintroducă „un principiu de bază al pedagogiei, manualul trebuie să ajute elevul să gândească, nu să îl copleşească vizual”, susținând că actualele caiete de sarcini „au produs manuale ale căror pagini par concepute pentru imprimat pe tricouri, nu pentru înţeles în clasă”.

„Dacă vrem elevi capabili să gândească profund şi să susţină o idee până la capăt, trebuie să le oferim spaţiu pentru concentrare. Nu un spectacol permanent. E şcoală. Nu e Disneyland”, a explicat acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale