FundedFirm se confruntă cu acuzații grave. Milioane de dolari ar fi dispărut peste noapte

FundedFirm, o platformă de tranzacționare proprie care vizează comercianții cu amănuntul, se confruntă cu acuzații grave de operare a unei presupuse scheme frauduloase, după ce și-a redus drastic cifrele de plată pretinse de la 95 de milioane de dolari la 9,5 milioane de dolari în urma examinării publice.

Platforma ar fi copiat un site web al unei alte companii de tranzacționare populare și a oferit conturi fictive influențatorilor. Aceasta a fost criticată de comercianți și de comunitățile online din cauza unor afirmații înșelătoare și practici comerciale discutabile. Situația a devenit mai tensionată după ce firma și-a ajustat în liniște cifrele de plată declarate în urma unui videoclip de prezentare publicat pe 26 noiembrie.

🚨 Exposing FundedFirm: The Biggest Prop Firm Scam in History 🚨

1/ FundedFirm backed by Fake Indian Furus claimed $95 million in payouts, but after being exposed in a video on November 23, 2024, they quietly changed the figure to $9.5 million. Let’s break it down. 🧐 pic.twitter.com/BRVMsrlCiz

