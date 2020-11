Potrivit comunicatului fundației, citat de Gândul, cele patru persoane confirmate pozitiv au forme ușoare de coronavirus. „Am avut o săptămână mai altfel. Unul dintre colegi a fost diagnosticat, vinerea trecută, cu Covid. Am întrerupt terapiile și luni dimineață am fost toți la testare. Miercuri am aflat că alți trei colegi sunt pozitivi și restul negativi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că toți colegii pozitivi au forme ușoare și că până acum niciun copil nu a prezentat simptome.

Unii copii chiar s-au testat și au ieșit negativ. Ieri am făcut dezinsecția spațiului și încă stăm acasă. Așteptăm indicațiile DSP pe mai departe. Vă dorim multă sănătate tuturor! Să aveți grijă de voi și de cei dragi”, scrie într-un comunicat distribuit pe pagina de Facebook a Fundației ”Mihai Neșu”.

Reprezentanții fundației au informat că fostul fotbalist Mihai Neșu, rămas paralizat în urma unui accident teribil la un antrenament care i-a schimbat viața, este bine.

Poți dona de ziua lui Neșu

Fundatia a fost creată de fostul stelist pentru susținerea copiilor cu dizabilitati neuromotorii, pentru ca aceștia prin terapii speciale să se însănătoșească, să crească mari, veseli, încrezători și să se poată bucura de copilărie și de viață, la fel ca toți copiii și oamenii sănătoși, se arată pe site-ul acesteia.

Duminică, 8 noiembrie, emisiunea Digi Sport Special va împlini 10 ani de existență, ocazie cu care a anunțat că va dărui donațiile strânse către fundația lui Neșu, care își sărbătorește ziua de naștere tot pe 8 noiembrie. Scopul donațiilor este acela de a construi un centru de recuperare pentru copii lângă Oradea, bugetul necesar fiind de 1.000.000 euro, din care până în prezent au fost strânși aproape 900 de mii de euro. Cine dorește să doneze pentru această cauză o poate face prin SMS cu textul CRED la numărul 8844, suma minimă donată fiind de 2 euro.

Vineri, România a depășit pragul de 10.000 de infectări pe zi cu noul tip de coronavirus în ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Până vineri, 6 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.

Sursa foto: Facebook Mihai Nesu Foundation