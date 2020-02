Fostul jucător al lui Utrecht s-a lovit teribil la coloană și a rămas paralizat, fiind imobilizat într-un scaun cu rotile. Dacă pentru majoritatea un asemenea șoc ar fi însemnat sfârșitul, Mihai Neșu se situează în tabăra opusă, a optimiștilor, și afirmă că, pentru el, este un dar lăsat de la Dumnezeu. Sportivul crede că în felul acesta își câștigă mântuirea sufletului, gând cu care pășește în viață în fiecare dimineață.

În cei 9 ani scurși, Neșu a rămas fără soție, care a ales să divorțeze, dar și-a pierdut și ambii părinți, decedați. Cel supranumit „Bichonul” a depășit toate încercările și a ales calea credinței și a misiunilor umanitare. A înființat o fundație care se ocupă de copiii cu probleme neuromotorii, iar majoritatea timpului se ocupă de proiectele aflate în derulare.

În direct la Antena 3, Mihai Neșu a vorbit despre cea mai mare ambiție a sa. Nu-și dorește neapărat să meargă din nou, ci vrea să construiască un modern complex de terapie destinat copiilor cu probleme neuromotorii. Pentru asta, are nevoie de cel puțin trei milioane de euro.

„Eu am cunoscut Ortodoxia și am început să mă aproprii de Dumnezeu la 30 de ani. În viață nu există eșecuri, doar decizii greșite și drumuri care se închid. Dar Dumnezeu ne deschide altele, e mereu lângă noi și ne ajută. Neliniștea din sufletul meu m-a determinat să vin către Ortodoxie. Eu abia după doi ani și jumătate de la accident m-am făcut ortodox. Atunci am început să mă spovesc, să mă împărtășesc. Am avut o perioadă foarte grea cu mine, cu cei din jur și nu eram mulțumit de nimic. Am crezut că nu mai există niciun fel de scăpare. Schimbarea sufletului nostru necesită timp, dacă l-am murdărit și stricat în timpul vieții. Mi-am dat seama că nu pot schimba de pe o zi pe alta și-am ascultat de duhovnicul meu. Doar cu ajutorul rugăciunilor am reușit”, a povestit Mihai Neșu.

Te-ar putea interesa și: