Fundația lui Soros, anunț după ce Departamentul Justiției a anunțat că intenționează să investigheze organizația

Open Society Foundations (OSF), organizația finanțat de George Soros, a transmis, după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite a emis săptămâna trecută o directivă prin care instruiește procurorii federali să-l ancheteze pe George Soros, dar și Fundațiile Open Society, că anchetele sunt o „încercare motivată politic de a cenzura discursurile”. „Administrația Trump a făcut în repetate rânduri afirmații false despre OSF și George Soros”, se arată în comunicatul de presă emis de fundație.

Potrivit comunicatului, administrația Trump a lansat în repetate rânduri afirmații false la adresa OSF și a lui George Soros.

„Acuzațiile potrivit cărora George sau OSF ar fi implicați în vreun fel în activități ilegale sau în incitarea sau promovarea violenței sunt 100% false. Solicitarea Departamentului Justiției de a deschide anchete este o încercare motivată politic de a cenzura discursurile care nu sunt pe placul guvernului și de a perturba activitatea importantă a OSF”, se mai arată în comunicat.

Subvențiile oferite de OSF, atât în Statele Unite, cât și la nivel global, au ca scop sprijinirea democrației și protejarea libertății. Organizația a anunțat, de asemenea, că respinge orice formă de violență și subliniază că toate activitățile sale sunt „pașnice și legale”.

„Mulți dintre prietenii noștri ne-au întrebat cum pot ajuta. Cel mai bun mod este să vă faceți auzită vocea nu numai în sprijinul lui George, al OSF și al valorilor pe care le apără, ci și în sprijinul altor persoane și organizații pe care acest guvern le-ar acuza și le-ar urmări în mod fals”, se mai arată în comunicat.

New York Times a relatat joi că un avocat din echipa lui Todd Blanche, procuror general adjunct, a trimis o notă către mai mulți procurori federali din birourile din California, New York, Washington DC, Chicago și Detroit, în care a propus o listă de posibile acuzații împotriva grupului. Potrivit sursei citate, documentul ar fi fost emis de Aakash Singh, un înalt funcționar din biroul lui Blanche.

Printre acuzații se numără extorcare, incendiere, fraudă electronică și sprijin material pentru terorism, a relatat ziarul.

Inițiativa apare într-un moment în care Trump și-a intensificat presiunile asupra Departamentului de Justiție pentru a-și viza adversarii politici. După moartea lui Charlie Kirk, el a promis măsuri ferme împotriva grupurilor de stânga și l-a menționat în repetate rânduri pe George Soros, potrivit The Guradian.

„Vom investiga cazul lui Soros, pentru că cred că este un caz Rico împotriva lui și a altor persoane”, a declarat Trump pe 12 septembrie, folosind un acronim pentru a se referi la acuzațiile de organizare și extorcare. „Pentru că este mai mult decât niște proteste. Este o agitație reală.”