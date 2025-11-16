FRF reclamă la FIFA incidentele de la Zenica. Scandări xenofobe, huiduieli la imn și evacuarea agresivă a suporterilor români

FRF va depune o sesizare la FIFA după incidentele grave de la Zenica, la meciul Bosnia – România. Federația acuză scandări xenofobe, huiduieli la imn, reacția tardivă a arbitrului Michael Oliver și evacuarea agresivă a suporterilor români. Declarațiile oficiale, integral.

Federația Română de Fotbal a anunțat că va înainta o sesizare oficială către FIFA, după incidentele grave care au marcat partida Bosnia – România, disputată la Zenica și încheiată cu scorul 3–1. FRF acuză organizarea deficitară, scandările xenofobe din tribune, huiduielile la intonarea imnului și evacuarea agresivă a suporterilor români după fluierul final.

Forul de la București a publicat pe site-ul oficial un comunicat amplu, în care detaliază tensiunile de pe stadion și lipsa de reacție adecvată din partea arbitrului Michael Oliver.

FRF și-a început reacția subliniind rolul pe care fotbalul ar trebui să îl aibă în societate:

„Fotbalul este un sport al emoţiilor colective, capabil să aducă împreună comunităţi întregi, să inspire, să unească şi să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toţii de aceeaşi parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanţă cu regulamentele competiţiei.”

Federația afirmă că partida de la Zenica a reprezentat exact contrariul acestor valori:

„Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Şi încă peste măsură. Prin organizarea ei şi prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reuşit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstraţie despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!”

FRF subliniază că UEFA și FIFA promovează diversitatea și combaterea discriminării, însă „principiile nu au fost vizibile aseară”, iar stadionul a fost scena unor atacuri xenofobe evidente.

„Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire, iar momentul intonării imnului României, care ar trebui să fie un act de respect reciproc între naţiuni, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice, atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica.”

Potrivit FRF, arbitrul englez a intervenit abia în minutul 55, după repetate sesizări ale delegației României.

„Astfel, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunţat declanşarea procedurii în trei paşi, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii şi solicitând match managerului efectuarea unui anunţ oficial pentru oprirea scandărilor.”

Comunicatul notează că anunțul a fost făcut doar în limba locală, fiind întâmpinat cu fluierături.

„Spre finalul partidei, aceleaşi scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare […] acesta a ales să nu intervină. Deşi s-a insistat şi i s-a repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacţie din partea domnului Oliver.”

FRF reclamă modul „agresiv” în care au fost scoși românii din stadion.

„Nu ştim nici cauza oficială pentru care, la finalul partidei, suporterii români au fost evacuaţi într-un mod agresiv din stadion, într-o manieră care a semănat mai degrabă cu o procedură de evacuare de urgenţă decât cu încheierea unui eveniment sportiv.”

Federația condamnă ferm episodul produs în tranzit, când câțiva suporteri români au afișat un mesaj elogios la adresa unui condamnat pentru crime împotriva umanității.

„Respingem categoric şi cu fermitate un astfel de comportament, care nu reprezintă nicidecum spiritul suporterilor români şi nici valorile pe care dorim să le promovăm.”

Departamentul juridic al FRF pregătește o sesizare oficială adresată Comisiei de Disciplină FIFA. Federația recunoaște că regulamentul FIFA nu prevede o procedură clară pentru astfel de situații, dar afirmă că va încerca să identifice calea procedurală potrivită pentru sancționarea comportamentului ostil al fanilor gazdă.

FRF anunță că la meciul România – San Marino va implementa campania „Fotbalul uneşte! Respectă jocul, respectă oamenii!”, dedicată combaterii discriminării.

Comunicatul se încheie cu un mesaj care sintetizează poziția federației:

„În încheiere, FRF îşi reafirmă angajamentul ferm pentru eliminarea oricărei forme de discriminare din fotbal şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru acest lucru, indiferent de natura acesteia şi indiferent dacă are loc la nivel naţional sau internaţional!”