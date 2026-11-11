O grupare formată din cel puțin șapte cetățeni români este suspectată că a provocat o pagubă de peste 100.000 de euro în Austria, după ce ar fi fraudat sistemul de garanție-returnare a ambalajelor. Suspecții ar fi folosit sticle cu etichete contrafăcute, pe care le-au introdus în automatele de colectare din magazine pentru a încasa garanțiile aferente, potrivit poliției din Austria.

Ancheta a început în martie 2026, după ce un român în vârstă de 29 de ani a fost prins într-un supermarket din Wiener Neustadt în timp ce încerca să încaseze bani pe baza unor bonuri de retur obținute ilegal.

Incidentul care a atras atenția polițiștilor a avut loc pe 6 martie 2026, în jurul orei 9:00. Bărbatul a fost reținut în timp ce încerca să transforme bonurile eliberate de automatele de reciclare în bani, la casa magazinului. În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului său, anchetatorii au descoperit numeroase sticle contrafăcute.

Investigațiile ulterioare au dus la identificarea altor șase cetățeni români, despre care autoritățile austriece suspectează că ar fi participat la fraudă.

Potrivit Poliției din Austria Inferioară, gruparea ar fi utilizat un depozit închiriat în districtul Bruck an der Leitha, de unde pregătea și transporta ambalajele către magazine din mai multe regiuni ale țării.

Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat de la sfârșitul lunii ianuarie până la jumătatea lunii martie 2026. În acest interval, suspecții ar fi introdus în automatele de colectare aproximativ 600.000 de sticle cu etichete falsificate, încasând ulterior contravaloarea garanțiilor. Prejudiciul estimat de polițiști depășește 100.000 de euro.

Bărbatul de 29 de ani prins în supermarketul din Wiener Neustadt a fost judecat în august și condamnat la 15 luni de închisoare. Zece luni din pedeapsă au fost stabilite cu suspendare, iar hotărârea a rămas definitivă.

În cazul celorlalți suspecți, procurorii din Wiener Neustadt au emis cinci mandate europene de arestare.

Doi dintre românii vizați, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost identificați și reținuți în România, pe 27 și 29 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de Poliția din Austria Inferioară pe 11 noiembrie, autoritățile continuă căutările pentru găsirea celorlalți trei suspecți, care sunt în continuare dați în urmărire.