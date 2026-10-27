Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată, la Tribunalul București, trei persoane într-un dosar de fraudă cu fonduri europene destinate agriculturii. Anchetatorii au identificat 237 de proiecte suspectate că au fost întocmite pe baza unor documente false, dintre care 170 au primit finanțare. Prejudiciul estimat adus bugetului Uniunii Europene se ridică la 3,5 milioane de euro.

Un consultant ar fi coordonat depunerea cererilor de finanțare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), folosind acte care conțineau informații nereale sau inexacte. Documentele au fost prezentate în numele unor societăți comerciale și întreprinderi familiale, pentru accesarea programelor europene dedicate tinerilor fermieri și dezvoltării exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.

Ancheta Parchetului European a vizat proiecte depuse pentru obținerea banilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Finanțările erau destinate sprijinirii persoanelor care doreau să înceapă o activitate agricolă, precum și dezvoltării fermelor mici. Potrivit procurorilor, principalul suspect, un consultant, ar fi folosit documente false pentru a solicita fonduri în numele mai multor firme și întreprinderi familiale.

„Ancheta a scos la iveală sute de proiecte depuse pentru obţinerea de finanţare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), fonduri menite să sprijine instalarea tinerilor fermieri şi dezvoltarea micilor exploataţii agricole. Potrivit probelor, un consultant – principalul inculpat în acest caz – a depus documente false şi inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorităţii contractante, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), în numele unor societăţi comerciale şi întreprinderi familiale”, anunţă, marţi, Parchetul European, într-un comunicat de presă.

Procurorii europeni au stabilit că valoarea totală a sumelor solicitate prin cele 237 de proiecte investigate ajunge la aproximativ 5,7 milioane de euro, echivalentul a 27,7 milioane de lei.

Nu toate cererile au dus la acordarea banilor. Din totalul proiectelor identificate până în prezent ca fiind frauduloase, 170 au fost aprobate și au beneficiat de finanțare.

Sumele obținute prin aceste proiecte au provocat, potrivit anchetatorilor, un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de euro, respectiv aproximativ 16,8 milioane de lei, în detrimentul bugetului Uniunii Europene.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde urmează să fie judecați trei inculpați. Printre aceștia se află consultantul considerat principalul suspect în organizarea mecanismului de fraudare. Bărbatul a fost arestat în luna mai 2026.

Celelalte două persoane trimise în judecată se află sub control judiciar. Parchetul European a anunțat și pedepsele pe care inculpații le-ar putea primi în cazul unei condamnări.

„Printre cei trei inculpaţi se numără principalul suspect – un consultant care a fost arestat în luna mai 2026 – şi alte două persoane faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani”, precizează procurorii.

Investigația a vizat un număr mai mare de persoane decât cele trei trimise în judecată. Potrivit Parchetului European, 30 de persoane și-au recunoscut implicarea în faptele cercetate și au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Procedurile legale pentru încheierea acestor acorduri sunt în curs de desfășurare.

Anchetatorii au identificat și alte zeci de persoane suspectate că ar fi acceptat folosirea propriilor firme sau întreprinderi pentru depunerea unor cereri de finanțare care conțineau informații false.

În schimbul participării, acestea ar fi urmat să primească sume reprezentând între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor.

Cercetările au fost coordonate de Parchetul European, prin structura sa din București. La investigație au participat ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care activează în structura de sprijin pentru procurorii europeni delegați în România.

Anchetatorii au beneficiat și de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Cei trei inculpați trimiși în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.