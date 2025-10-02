Frauda cu milioane din fonduri UE. Ce a spus „regele ciobanilor” în discuțiile interceptate de procurorii europeni

Fermierul Dumitru Andreșoi, cunoscut drept „regele ciobanilor”, va fi judecat pentru fraudarea a peste 11 milioane lei din fonduri europene. EPPO a prezentat interceptări în care Andreșoi recunoaște că el coordona schema.

Dumitru Andreșoi, considerat cel mai înstărit fermier din zootehnia românească și supranumit „regele ciobanilor”, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului European (EPPO) pentru fraude masive cu fonduri europene.

Potrivit anchetatorilor, Andreșoi ar fi coordonat o schemă prin care au fost obținute pe nedrept peste 11,2 milioane de lei din bugetul Uniunii Europene și al statului român. În plus, ar fi încercat să fraudeze alte aproximativ 8 milioane de lei, bani care au fost însă blocați de autorități.

Alături de fermier, în dosar au mai fost deferiți justiției și funcționari ai APIA:

Veronica Topor, director executiv adjunct APIA Hunedoara,

Marius Lucian Szabo, șef serviciu în cadrul APIA Hunedoara,

Mihaela Maria Popa, consilier în cadrul APIA Miercurea Sibiului.

Anchetatorii europeni au arătat în rechizitoriu că Andreșoi ar fi instigat, între 2018 și 2023, la depunerea unor cereri unice de plată în numele unor fermieri fictivi – Viorel și Saveta Andreșoi – și al societății Agra Transilvania.

În aceste cereri, angajatele companiilor controlate de el ar fi digitizat în aplicația IPA Online suprafețe de pășune și fânețe asupra cărora fermierii nu aveau niciun drept de utilizare.

Din totalul de 13.850 de hectare pentru care s-au cerut subvenții, doar 14,3% ar fi fost în realitate suprafețe arendate sau concesionate legal. Restul de peste 11.700 de hectare nu aparținea familiei Andreșoi și nici nu se afla în administrarea acesteia.

Astfel, sumele solicitate la plată ar fi fost obținute prin documente false, au precizat procurorii EPPO.

Un element central al dosarului este reprezentat de o discuție ambientală interceptată de procurorii europeni. În dialogul dintre Dumitru Andreșoi și Ileana Homorodean, fermierul recunoaște explicit că el coordonează întreaga schemă:

Andreșoi Dumitru: „Eu le-am spus înc-odată, doară știi bine. Eu de atâția ani nu m-am mai implicat direct! Eu! Dar eu coordonez, clar, totu’!”

Homorodean Ileana: „Da. Da.”

În aceeași conversație, interlocutoarea menționează digitizarea suprafețelor:

Homorodean Ileana: „Noa, io m-am speriat un pic, știți, când am auzit că ... C-am digitizat! Știți?”

Andreșoi Dumitru: „Nu, da’ ... Venim împreună. Unde-avem? Cam p-aicea avem. Io tot timpu’ ...! Nu ... Dumneavoastră ați digitizat. Cei care-or venit cu contractele ți-or spus ... Ți-or spus, uite-aicea, cam aicea avem. Ne-am uitat împreună. Acuma, înc-odată, n-ai cum di pă ..., din ..., o ... O suprafață ... Că-i zece hectare, că-i cinci zăci, că-i o sută de ..., de pajiște, sau fânaț, ce dracu îi, sau pășune, da? Care nu are nicio delimitare între proprietari. Nu ai cum ... Nu poți ... Nu e o măsurătoare. Nu e ... Cam acolo am.”

Procurorii arată că Andreșoi era perfect conștient de ilegalități. Într-o altă discuție interceptată, acesta a afirmat că problema digitizării frauduloase este generalizată:

Andreșoi Dumitru: „... Vă spun: optzăci la sută din fermieri, la nivel național, au problema asta. De poziționare. Pentru că nu... N-ai cum. Imposibil. Asta-i o cutumă care vine din 2016 și până nu e cadastru asta nu se termină. N-ai cum. Da ’ io nu văd, din punctu’ meu de vedere, vreo problemă așa mare...”

Declarațiile contrazic însă propria poziție oficială, dată la ridicarea sa de către anchetatori, când a spus că nu știa nimic despre digitizarea ilegală a terenurilor.

În dosar se mai precizează că Dumitru Andreșoi nu este la prima problemă cu legea. Procurorii menționează două condamnări anterioare:

În 2014 , a primit 2 ani de închisoare pentru evaziune fiscală , pedeapsă rămasă definitivă în 2016, printr-o decizie a Curții de Apel Alba Iulia.

În 2018, a fost condamnat la 3.600 de lei amendă penală pentru încălcarea Legii 59/1934.

Aceste antecedente penale întăresc acuzațiile actuale formulate de EPPO.

În total, anchetatorii au calculat că schema pusă în practică de Andreșoi a adus un prejudiciu de 11.223.850,39 lei, sumă provenită din bugetul Uniunii Europene (FEGA + FEADR) și din bugetul național.

Pentru campaniile agricole din 2022 și 2023 au fost depuse cereri similare, în valoare de 7.935.825,41 lei, dar acestea nu au mai fost plătite, fiind blocate în urma verificărilor.

EPPO susține că fără sprijinul unor funcționari ai APIA Hunedoara și Sibiu, schema nu ar fi putut fi aplicată. Aceștia ar fi permis introducerea datelor false în sistem și validarea cererilor de plată.

Astfel, directorul adjunct, șeful de serviciu și un consilier sunt acuzați de complicitate la fraudele derulate de Andreșoi.

Dosarul a fost trimis în instanță, unde Dumitru Andreșoi va fi judecat pentru:

instigare la folosirea de documente și declarații false pentru obținerea de fonduri europene,

instigare la fals informatic în formă continuată.

În cazul în care va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă deosebit de severă, având în vedere atât amploarea prejudiciului, cât și condamnările anterioare.

Cazul lui Dumitru Andreșoi, supranumit „regele ciobanilor”, reprezintă una dintre cele mai mari anchete EPPO din România pe tema fraudelor cu fonduri europene.