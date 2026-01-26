Frauda bancară: Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc

Republica Moldova. Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, urmează să fie aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, în care Vlad Plahotniuc este acuzat de implicare în devalizarea sistemului bancar. Măsura vine după ce cei doi nu s-au prezentat la ședința programată luni, 26 ianuarie.

Ședința din 26 ianuarie a durat mai puțin de 20 de minute, însă instanța a decis aducerea silită a lui Marian Lupu și a Emmei Tăbîrță. Până acum, alte trei persoane au fost deja supuse aceleași măsuri, ridicând la cinci numărul total al martorilor aduși silit.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a comentat că ședința nu a fost productivă. Martorii citați nu s-au prezentat, iar instanța a dispus aducerea silită a încă doi martori.

Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, și-a exprimat nemulțumirea privind ritmul lent al procesului și timpul necesar până la audierea martorilor. „Martorii care au refuzat să compare vor fi înlocuiți. Este greu de estimat dacă până la următoarea ședință, pe 28 ianuarie, vor putea fi asigurați alți martori care să îi înlocuiască pe cei absenți”, a declarat Rogac.

Partea apărării propusese inițial audierea a 164 de martori, însă instanța a aprobat doar 27.

Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși în fața instanței pe 2 februarie. Procurorii mai au de audiat patru martori aflați peste hotare, dintre care doar unul s-a întors deja în țară, fără a fi stabilită data exactă pentru audierea celorlalți.

Dosarul se află în etapa finală a cercetării judecătorești, iar fiecare audiere este esențială pentru clarificarea modului în care au fost gestionate fondurile Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Vlad Plahotniuc este acuzat că ar fi obținut peste 39,28 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din cele trei bănci, în cadrul fraudei bancare. El neagă acuzațiile și susține că nu a orchestrat devalizarea sistemului bancar.

Plahotniuc este încarcerat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată, și este vizat în patru dosare penale: crearea și conducerea unui grup criminal organizat, spălare de bani, escrocherie și alte fraude, inclusiv cele legate de Metalferos, blanchetarea pașapoartelor și „dosarul kuliok”, unde apare și fostul președinte Igor Dodon. Recent, Procuratura Anticorupție a deschis un dosar privind utilizarea unor acte de identitate false.