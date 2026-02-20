Social

Fratele tânărului care a murit în garajul lui Tudor Duma, bătut în plină stradă. Agresorul a fost reținut

Comentează știrea
Fratele tânărului care a murit în garajul lui Tudor Duma, bătut în plină stradă. Agresorul a fost reținutRareș Ion, prietenul lui Vlad Pascu. Sursa foto TikTok
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce l-a agresat pe fratele tânărului care a murit anul trecut în garajul lui Tudor Duma. Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineață, că agresiunea a avut loc în Sectorul 1 și că autorul este cetățean american.

Fratele tânărului care a murit drogat în garajul lui Tudor Duma, bătut

Incidentul a fost transmis în direct pe rețelele de socializare, atrăgând atenția autorităților.

„Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, arată sursa citată.

Tudor Duma

Tudor Duma / sursa foto: arhiva EVZ

Rareș Ion a murit în 2025

Rareș, un tânăr de 20 de ani pasionat de știință, dar căzut în capcana drogurilor, a a murit pe 15 aprilie 2025, după ce ar fi consumat metadonă.

Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

Drogurile și locul în care s-a drogat, un garaj, i-au fost puse la dispoziție de Tudor Duma, cunoscut drept Maru. Atât Rareș, cât și Tudor Duma sunt amici cu Vlad Pascu, tânărul implicat în accidentul rutier mortal din 2 mai.

Legătură cu Tudor Duma

Pe 17 aprilie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea lui Tudor Duma, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea acestuia. Ancheta arată că, între 14 și 15 aprilie, inculpatul a pus la dispoziția victimei garajul său pentru consumul de droguri de mare risc, urmat de decesul tânărului.

Analiza efectuată pe 16 aprilie de Institutul Național de Medicină Legală a confirmat prezența benzodiazepinelor, metadonei, tramadolului, canabinoizilor, 6-MAM și alfa PVP în probele biologice recoltate de la cadavru.

Tot pe 16 aprilie a fost pus în aplicare un mandat de percheziție la locuința inculpatului, fiind ridicate mai multe mijloace de probă. Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul DGPMB și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Pasiunea secretă a lui Cătălin Oprișan. Ce femeie din România i-ar pune capac
13:24 - Dr. Liviu Harbuz lansează podcastul „Vagabonzi și Aristocrați”, un proiect editorial dedicat relației dintre oameni ș...
13:17 - Trump notifică Congresul privind un acord nuclear civil cu Arabia Saudită
13:09 - Cifra de afaceri din industrie a crescut în 2025. Datele INS
13:04 - Coreea de Nord anunță obiective economice noi la Congresul Partidului
12:54 - Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 11 persoane din țara vecină și Republica Moldova, reținute. Video

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale