Fratele tânărului care a murit în garajul lui Tudor Duma, bătut în plină stradă. Agresorul a fost reținut

Un bărbat de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce l-a agresat pe fratele tânărului care a murit anul trecut în garajul lui Tudor Duma. Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineață, că agresiunea a avut loc în Sectorul 1 și că autorul este cetățean american.

Incidentul a fost transmis în direct pe rețelele de socializare, atrăgând atenția autorităților.

„Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, arată sursa citată.

Rareș, un tânăr de 20 de ani pasionat de știință, dar căzut în capcana drogurilor, a a murit pe 15 aprilie 2025, după ce ar fi consumat metadonă.

Drogurile și locul în care s-a drogat, un garaj, i-au fost puse la dispoziție de Tudor Duma, cunoscut drept Maru. Atât Rareș, cât și Tudor Duma sunt amici cu Vlad Pascu, tânărul implicat în accidentul rutier mortal din 2 mai.

Pe 17 aprilie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea lui Tudor Duma, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea acestuia. Ancheta arată că, între 14 și 15 aprilie, inculpatul a pus la dispoziția victimei garajul său pentru consumul de droguri de mare risc, urmat de decesul tânărului.

Analiza efectuată pe 16 aprilie de Institutul Național de Medicină Legală a confirmat prezența benzodiazepinelor, metadonei, tramadolului, canabinoizilor, 6-MAM și alfa PVP în probele biologice recoltate de la cadavru.

Tot pe 16 aprilie a fost pus în aplicare un mandat de percheziție la locuința inculpatului, fiind ridicate mai multe mijloace de probă. Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul DGPMB și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.