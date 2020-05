Farage spune că a navigat „la limita dintre apele teritoriale britanice și franceze” pentru a se documenta în legătură cu scandalul din ultima perioadă, în care tot mai multe bărci cu imigranți traversează Canalul Mânecii din Franța în Regatul Unit.

Într-o înregistrare video postată pe Twitter, Farag spune că el și echipajul său au reperat deja „trei bărci cu imigranți”, adăugând:

„Ceea ce știm este că un vas al marinei franceze a fost văzut escortând bărcile în afara apelor franceze pentru a le face să intre în apele britanice… De aici sunt pe cont propriu.”

Arătând imaginile unei bărci de cauciuc, având la bord circa 20 de migranți îndreptându-se către țărmurile britanice, Farage descrie ambarcațiunea ca „absolut ticsită” și „masiv suprapopulată”, observând cât de aproape este apa de a pătrunde la bord, din cauza greutății pasagerilor.

Afirmațiile cele mai grave ale lui Farage se referă, însă, la atitudinea Pazei de Coastă britanice, care le-a cerut să nu mai filmeze ambarcațiunile cu imigranți, amenințând cu confiscarea navei pe care se află politicianul.

„Deci nu doar francezii ne amenință, este cineva aici cu mine (căpitanul navei) pe care îl amenință cu viața, dacă spunem adevărul despre această poveste”, afirmă Farage pe înregistrare.

Și imaginile se încheie cu apelul liderului Brexit:

„Domnule ministru de Interne (britanic), trebuie să interveniți!”

I just witnessed the French Navy escorting illegal migrants into British waters, despite the money we are paying them.

They even tried to prevent us from filming the handover, as you can see in the video.

This is an outrage and a scandal. Time for the government to get a grip. pic.twitter.com/hT8ctbZag5

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2020