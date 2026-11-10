Franța amenință că va lua măsuri împotriva regimului din Iran, inclusiv acțiuni care nu vor fi făcute publice, după ce a acuzat o unitate a Gardienilor Revoluției că a provocat atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice din aproximativ 700 de supermarketuri, potrivit AFP.

Avertismentul vine însă din partea unei țări care, de la începutul războiului din Iran, a evitat să se alăture operațiunilor ofensive americane și israeliene, limitându-și intervenția militară la măsuri prezentate drept defensive.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că Parisul nu exclude nicio variantă de răspuns la atacurile atribuite Teheranului. Franța îl va convoca pe ambasadorul iranian și va solicita partenerilor europeni adoptarea unor noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate.

„Nu ne interzicem nimic și vom lua toate măsurile, inclusiv măsuri pe care nu le vom anunța public, pe care le considerăm proporționale și necesare în vederea descurajării oricărui nou atac și sancționării autorilor acestei agresiuni inacceptabile”, a afirmat Barrot la postul Franceinfo.

Șeful diplomației franceze a precizat că doctrina națională de apărare cibernetică permite autorităților mai multe tipuri de acțiune, fără să dezvăluie ce operațiuni ar putea fi luate în calcul. Scopul declarat este descurajarea unor atacuri similare, indiferent dacă acestea ar fi organizate în Iran sau în alte state.

Potrivit autorităților franceze, atacul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie și a vizat sistemele de control al refrigerării din peste 700 de magazine.

Hackerii ar fi modificat de la distanță funcționarea instalațiilor, provocând pierderi de produse alimentare, pagube materiale și chiar incendii. Parisul a atribuit operațiunea unității Shahid Kaveh, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Procurorii francezi au solicitat mandate internaționale de arestare pentru doi dintre conducătorii acesteia.

De la declanșarea războiului, la 28 februarie, președintele Emmanuel Macron a insistat că Franța nu este parte a conflictului și a criticat lansarea operațiunilor militare americane și israeliene, despre care a spus că au fost desfășurate în afara dreptului internațional.

Parisul a trimis portavionul Charles de Gaulle și nave de escortă în regiune, precum și avioane Rafale și sisteme de apărare antiaeriană. Misiunile anunțate au vizat însă protejarea cetățenilor francezi, a aliaților și a infrastructurii, nu participarea la bombardamentele asupra Iranului.

Întrebat dacă Teheranul ar putea fi responsabil și pentru atacuri asupra unui furnizor de servicii frigorifice al instituției franceze pentru sânge, a băncii Crédit Mutuel Arkéa sau a Direcției Finanțelor Publice, Barrot a spus că nu poate confirma acest lucru. Anchetele în aceste cazuri sunt încă în desfășurare.