În fotografie de pe Instagram, Mircea Badea apare la bustul gol, în piscină, iar în dreptul ei a scris „social distancing”.

Apariţie-şoc a lui Mircea Badea: „Chiar îmi place cum a ieşit…”

Zilele trecute, Mircea Badea a povestit cum a luat decizia să se tundă singur. Maşina de tuns a luat-o de la tatăl său care i-a pus-o pe hol la intrare pentru a nu încălca regula distanţării sociale.

„Da, m-am tuns singur, în ce mai mare parte. E o întreagă istorie a tunsului în cap. Eu sunt pregătit pentru pușcăria de premiul Nobel. Sunt tuns cu mașina de tuns, nu cu ciobul. Nu m-am filmat pentru că nu mai aveam atâtea mâini”, a povestit Mircea Badea la Sinteza zilei.

Mircea Badea povesteşte cu mult umor cum a încercat să se tundă cu un aparat destul de sofisticat. La început, spune jurnalistul, nu prea îi reuşea, a dat cu „grătarul care era deja instalat la maşina de tuns, era mai mare decât părul meu, şi nu se întâmpla nimic. Bă, îmi zic, dacă mai dau de trei ori cu maşina, îmi creşte părul, îl prind în coadă la spate….apoi am pus alt grătar, am dat un pic şi parcă nu mi-a plăcut, am pus alt grătar, am dat aşa şi aşa…şi parcă a început să se vadă pielea capului. Mai aveam un smoc pe aici, pe la spate parcă aveam o tablă de şah…. Şi până la urmă a venit colega de apartament (Carmen Burmă) şi a zis: totuşi să nu speriem vecinii… şi m-a tuns pe la urechi. După cum se vede am perciunii în unghi…”

„Chiar îmi place cum a ieşit, îmi stă bine”, ceea ce i-a confirmat şi Mihai Gâdea. „Mai am un pic şi mor de bătrâneţe dar mă intereseatză cum arăt”, a spus Badea în stilu-i caracteristic.