Fotografia care a rezolvat cazul Athena Strand, fetița de șapte ani ucisă de un angajat al FedEx

O fotografie considerată de procurori drept o probă centrală a fost prezentată în instanță într-un caz care a atras atenția internațională. Imaginea o surprinde pe Athena Strand, o fetiță de șapte ani din Texas, în interiorul unei dube de livrări, cu puțin timp înainte de moartea sa, potrivit New York Post.

Fotografia a fost făcută publică în contextul în care fostul curier Tanner Horner a pledat vinovat pentru uciderea copilului, într-un proces care a trecut direct în faza de stabilire a pedepsei.

Potrivit procurorilor, fotografia alb-negru provine din sistemul de supraveghere al vehiculului și o arată pe copilă stând în spatele șoferului.

În timp ce bărbatul conduce, fetița apare vizibil tensionată. Imaginea a fost prezentată juriului ca parte a probelor în proces.

Anchetatorii susțin că fotografia contrazice versiunea inițială oferită de inculpat, care afirmase că acțiunile sale au fost rezultatul panicii. „Ea era foarte vie și nevătămată când a fost urcată în camion”, a declarat procurorul districtual, citat în timpul procedurilor judiciare.

Procesul, care a început într-un tribunal din comitatul Tarrant, a luat o turnură neașteptată atunci când Tanner Horner a ales să pledeze vinovat chiar la debutul audierilor.

Judecătorul George Gallagher l-a întrebat:

„La acuzația de omor calificat, pledați vinovat sau nevinovat?”. „Vinovat, onorată instanță”, a răspuns inculpatul.

Prin această declarație, faza de judecată s-a mutat direct către stabilirea pedepsei, juriul urmând să decidă între pedeapsa capitală și închisoarea pe viață.

Conform documentelor din dosar, incidentul a avut loc pe 30 noiembrie 2022, în localitatea Paradise, Texas. Horner se afla în zonă pentru a livra un colet la domiciliul tatălui fetei. Pachetul conținea păpuși Barbie, destinate să fie un cadou de Crăciun pentru copil.

Potrivit declarațiilor sale inițiale, inculpatul ar fi lovit accidental copilul cu duba în timp ce efectua manevre de mers înapoi. Ulterior, acesta a afirmat că, deși fata nu era grav rănită, a intrat în panică și a decis să o urce în vehicul.

Procurorii au susținut însă că această versiune este incompletă și înșelătoare. „Singurul lucru adevărat pe care l-a spus este că a ucis-o”, a declarat procurorul în fața juriului, adăugând că inculpatul a construit „un model de minciuni”.

Dispariția copilului a fost raportată în aceeași zi de către familia acesteia, declanșând o amplă operațiune de căutare. După aproximativ 48 de ore, trupul neînsuflețit al fetei a fost găsit la câțiva kilometri distanță de locuință.

Anchetatorii au reușit să îl identifice pe suspect analizând livrările efectuate în zonă în intervalul dispariției. Datele colectate de la compania de curierat și imaginile video din vehicul au condus la localizarea și interogarea lui Horner.

Conform anchetei, acesta ar fi recunoscut ulterior că a strangulat copilul, temându-se că va spune ce s-a întâmplat.

În cadrul audierilor, membrii familiei au oferit detalii despre momentul dispariției. Mama vitregă a declarat că inițial a crezut că fetița se ascunde în apropierea casei. Singurul element neobișnuit observat a fost coletul livrat, lăsat într-o zonă a proprietății.

Procurorii au anunțat prezentarea unor probe audio și video suplimentare în fața juriului. „Veți auzi dovezile și veți decide pedeapsa”, le-a spus judecătorul membrilor juriului la începutul procesului.

De asemenea, anchetatorii au menționat existența unor dovezi ADN care contrazic declarațiile inculpatului și susțin varianta procurorilor privind desfășurarea faptelor.

După recunoașterea vinovăției, procesul a intrat în faza de deliberare asupra sentinței. Juriul trebuie să decidă dacă inculpatul va primi pedeapsa cu moartea sau închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Apărarea a invocat factori precum probleme de sănătate mintală și tulburări de dezvoltare, solicitând o pedeapsă mai redusă. Decizia finală urmează să fie luată după analizarea tuturor probelor și mărturiilor prezentate în instanță.