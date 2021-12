FOTO. Iulia Albu, așa cum nu am văzut-o niciodată. A încercat să mascheze cu masca obrazul vânăt și tumefiat

Luni dimineață, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Iulia Albu într-o parcare din București. Acompaniată de iubitul ei, Mike, prezentatoarea TV a așteptat-o pe sora ei, Karin, să îi aducă un pachet. Karin, sora mai mică a Iulie, este o prezență constantă în viața acesteia, dar și a Mickaelei, fiindu-i o mătușă devotată.

Revenind însă la Iulia Albu, deși a stat încontinuu cu masca de protecție, chiar și în mașină, motivul pentru care s-a „camuflat” nu se datora unei temeri de infectare cu vreun virus, ci nu dorea ca cineva să o vadă în această postură. Se pare că criticul de modă abia venise de la cabinetul medicului dermatolog unde făcuse o intervenție.

În clipa în care s-a înâlnit cu sora ei, Iulia și-a îndepărtat masca și i-a arătat acesteia operația pe care o făcuse. Atunci a lăsat să se vadă o vânătaie, dar și o mică tăietură de culoare roșie, locul unde se făcuse incizia. „Am avut un lipom, un punct de grăsime, pe care a trebuit să-l scot. Medicul dermatolog mi-a recomandat această intervenție. Nu era nimic grav, însă era ceva ce putea crește și nu am vrut să amân intervenția. Sunt bine, o să-mi treacă mica vânătaie în scurt timp.

Acum sunt imediat după operație”, a declarat Iulia Albu pentru Evenimentul Zile, în timp ce se îndrepta către filmările pentru emisiunea pe care o are la Antena Stars. Pentru cei care nu știu lipomul este o formațiune tumorală benignă, adică această umflătură nu pune în niciun fel viața în pericol, formată din țesut adipos (grăsime). Majoritatea lipoamelor sunt îndepărtate prin metode chirurgicale, iar ca efecte secundare ar fi cicatricile de mici dimensiuni și vânătăile.

Arată impecabil fără pic de machiaj

În ciuda faptului că mulți o critică pentru imaginea excentrică pe care și-a creat-o și pentru curajul de a încerca machiaje sofisticate sau haine deloc accesibile pentru oricine, Iulia Albu chiar arată impecabil naturală. La cei 40 de ani are un ten perfect (n.r. lipomul este o afecțiune sub piele, deloc vizibilă și periculoasă), nu are urmă de riduri, iar trăsăturile sunt perfecte, pesemne că „mama natură” a fost darnică cu ea.