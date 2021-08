FOTO. Împăcare istorică! Antonia, Alex Velea, Vicenzo Castellano și Ramona au îngropat securea războiului de dragul fetiței

Din 2013 Maya locuiește în Italia, cu tatăl ei, iar cântăreața a mers să o viziteze ori de câte ori a avut posibilitatea. După ce a întemeiat o familie cu Alex Velea, cântărețul o însoțea de fiecare dată, mărturisind că o consideră pe Maya drept fiica lui. Dacă la început aceste întâlniri aveau loc doar în Italia, în ultimii ani, Vincenzo Castellano i-a permis micuței să vină în România să-și cunoască frații mai mici, reușind astfel să mai detensioneze atmosfera dintre el și Antonia.

De când s-a pronunțat divorțul, după 7 ani de procese, Antonia și Vincenzo par că se înțeleg mai bine ca niciodată. Dovadă stau cele mai recente imagini pe care Antonia le-a postat pe Instagram. În fotografie apar Alex Velea, Antonia, Vincezo și Ramona actuala parteneră de viață a lui Castellano. Cei patru zâmbeau și se simțeau bine, arătând că sunt foarte apropiați, parcă prieteni de-o viață. Toți patru au ajuns la concluzia că este firesc și mult mai sănătos să aibă o relație apropiată mai ales că toți fac parte din viața Mayei și că vor să fie implicați în continuare.

Totul s-a schimbat decât Vincenzo și-a refăcut viața

Relația dintre ei s-a schimbat în bine în momentul în care s-a pronunțat divorțul, iar custodia a devenit comună. Mai mult, la această schimbare a contribuit și faptul că Vincenzo și-a refăcut viața, alături de o altă româncă pe nume Ramona, cu care are împreună un băiețel. Pentru că este evident că atât Antonia, cât și Vincenzo sunt mult mai fericiți de când au divorțat și împliniți din toate punctele de vedere, au ajuns la concluzia că merită să aibă o relație frumoasă de dragul fiicei lor.

„Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa căm și anul acesta voi fi acolo alături de ea”, a povestit cântăreața pentru Viva.ro. Chiar dacă acum au custodie comună și legal Maya ar putea veni să locuiască cu mama ei, Antonia se ține de promisiunea făcută, aceea că o va lăsa pe micuță să aleagă unde vrea să meargă la școală și unde vrea să locuiască. Dat fiind faptul că de la 5 ani este la școală în Italia, Maya își va continua studiile acolo.