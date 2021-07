Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din peisajul monden românesc, cel format de Antonia și Alex Velea, se confruntă cu acuzații grave. Cele două vedete din industria muzicală sunt acuzate de o tânără, care susține că a fost agresată.

Alex Velea și Antonia, în fața unor acuzații foarte grave

Presupusa victimă are 27 de ani și se numește Francesca. Femeia susține că a fost înjurată de morți și scuipată de Alex Velea, iar Antonia ar fi umilit-o, întrebând-o în mod repetat dacă face sex anal, după cum titrează siteul cancan.ro.

Evenimentul ar fi avut loc joi seară, la o petrecere organizată de cu ocazia zilei de naștere a unui prieten comun. Femeia lucrează într-o multinațională și a precizat că a rămas fără cuvinte. Nu a putut să reacționeze după jignirile care s-ar fi abătut asupra ei, iar acum așteaptă să primească scuze de la cele două vedete, mai menționează sursa citată.

„Am mers cu prietena mea, Carmen, la ziua unui prieten. La un moment dat a venit și Antonia, pe care eu o admiram. După ea, la scurt timp, a venit și Alex Velea. Sărbătoritul este prieten și cu ei. La un moment dat, au început amândoi să se uite insistent la mine și la prietena mea. Șușoteau și râdeau destul de evident. Era clar că râdeau de noi. Eu și prietena mea am încercat să ignorăm pentru că nu voiam discuții. Dar lucrurile au continuat. Vorbeau cu tot mai multă lume care era invitată și arătau spre noi.

„În acel moment amândoi mi-au arătat degetul mijlociu în gură”

Nu am înțeles ce se întâmplă pentru că nu ne cunoșteam personal. Prietena mea era la bar, iar eu stăteam singură pe scaun și am tot ignorat lucrurile aceastea până la un punct. Antonia și Alex Velea se uitau în continuare insistent și până la urmă am cedat și am vrut să aflu ce se întâmplă.

M-am dus și i-am întrebat ce se întâmplă, iar în acel moment amândoi mi-au arătat degetul mijlociu în gură, mimând sexul oral”, a povestit Francesca pentru sursa citată.

„I-am întrebat dacă au o problemă cu mine și dacă mă cunosc. Am crezut că mă confundă, sinceră să fiu. A venit Antonia spre mine, râzând ironic, și m-a întrebat dacă fac sex anal. Dar într-un mod trivial pe care nu vreau să-l reproduc. Ca pe stradă s-a exprimat. El era puțin mai spate și a început să mă scuipe imediat. Eu stăteam pe scaun și m-a scuipat pe cap. De fapt m-a scuipat din cap până în picioare. Avea băutură în gură.”