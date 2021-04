Antonia si Alex Velea s-au hotărât: Nu vor mai face copii. Antonia mai are o fiică din prima căsătorie, având în total trei copii. Alex Velea a discutat despre problemele iubitei sale, explicând de ce artista nu mai poate concepe cel de-al patrulea copil.

Antonia are probleme de sănătate

Antonia își dorea să rămână însărcinată pentru a patra oară, însă, și-ar risca sănătatea. Alex Velea a vorbit despre problemele pe care iubita lui le are în conceperea celui de-al patrulea copil. Antonia si Alex Velea s-au hotărât. Cei doi doreau să își mărească familia. Însă, se pare că artista are probleme în conceperea celul de-al patrulea copil. Alex Velea a fost cel care a spus lucrurilor pe nume. Cântărețul spune că nu excludea posibilitatea celui de-al patrulea copil, însă, Antonia are probleme de sănătate care nu-i permit să rămână însărcinată.

„Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii…e ok”, a declarat cântărețul într-o emisiune la TV.

Citiți articolul Claudiei Cîrjan, integral, în Rețete și vedete.