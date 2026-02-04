Fostul soț al lui Jill Biden, pus sub acuzare pentru crimă

Într-un caz care a atras atenția internațională, fostul soț al fostei prime doamne americane Jill Biden a fost pus sub acuzare pentru omor de gradul întâi după moartea actualei sale soții, într-un incident petrecut la domiciliul cuplului în statul american Delaware. Autoritățile locale au făcut anunțul marți, după ce ancheta a durat mai multe săptămâni, potrivit Associated Press.

Bărbatul în cauză este William Stevenson, în vârstă de 77 de ani, care a fost căsătorit cu Jill Biden între 1970 și 1975, înainte ca aceasta să se recăsătorească cu actualul ei soț, politicianul Joe Biden.

Stevenson a fost arestat luni, 2 februarie 2026, și nu a reușit să plătească o cauțiune stabilită la 500.000 de dolari. El rămâne în custodia autorităților, fiind acuzat de crimă de gradul întâi în legătură cu moartea Lindei Stevenson, în vârstă de 64 de ani, survenită pe 28 decembrie 2025.

Autoritățile din comitatul New Castle au confirmat că la locuința cuplului din Wilmington, Delaware, a fost raportată o dispută domestică în noaptea respectivă, iar echipajele de intervenție au găsit-o pe Linda Stevenson inconștientă în sufragerie. Eforturile de resuscitare nu au avut succes, iar femeia a fost declarată decedată la fața locului.

Potrivit unei anchete care a durat mai multe săptămâni și a fost coordonată de Departamentul de Justiție din Delaware, un mare juriu a emis un rechizitoriu împotriva lui Stevenson pentru omor de gradul întâi.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publică cauza exactă a decesului sau detalii suplimentare privind probele din dosar. De asemenea, nu este clar dacă suspectul are un avocat desemnat pentru apărare.

Linda Stevenson, victima din acest caz, era descrisă în necrologul ei ca fiind o persoană dedicată familiei, mamă și bunică, cu o afacere în contabilitate.

Întrucât necrologul nu face nicio mențiune despre soțul ei, informațiile despre viața lor de familie sunt limitate în sursele publice.

Deși cazul are conexiuni cu numele Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite și soția fostului președinte Joe Biden, reprezentanții acesteia au declarat că Jill Biden a refuzat să comenteze public situația la solicitările recente ale presei.

Jill Biden s-a recăsătorit cu Joe Biden în 1977, după divorțul de William Stevenson în 1975, iar relația ei cu Stevenson în prezent ține doar de contextul istoric al vieții personale, fără implicare directă în ancheta curentă.

Poliția din comitatul New Castle și Departamentul de Justiție din Delaware continuă investigațiile, iar cazul este în curs de analiză judiciară. Detaliile privind următoarele etape ale procedurilor legale nu au fost încă făcute publice de procurori.