Exclusiv. Fostul senator PSD Dan Manoliu vrea să scape de pedeapsă, după ce a omorât un om cu mașina. Spune că nu mai ține minte cum a produs accidentul

Pe vremea când era vicepreședintele CJ Neamț, Dan Manoliu a omorât un om, în comuna Baratca, pe drumul dintre Roman și Piatra Neamț. Este vorba despre un biciclist, în vârstă de 58 de ani, care mergea pe marginea drumului. În urma anchetei s-a demonstrat că șoferul nu a avut nicio intenție de a frâna, bă chiar a continuat deplasarea până a lovit un gard și s-a oprit în fântâna din casa unui om.

Avea 75 de km/h. Conform anchetei polițiștilor, autorul accidentului nu consumase băuturi alcoolice. Dan Manoliu a declarat atunci că nu știe ce s-a întâmplat și că nu își amintește cum a avut loc accidentul. Accidentul s-a produs pe data de 21 Decembrie 2015. Politicianul fost cercetat de procurori și trimis în judecată pentru ucidere din culpă. La început acestui an, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul senator la 2 ani de închisoare cu suspendare, 2 ani de supraveghere și la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Politicianul nu s-a obișnuit cu gândul că nu mai poate avea activități politice și a făcut apel. Și familia victimei a făcut apel. La fel și compania de asigurări care ar trebui să-i plătească familiei victimei, conform deciziei judecătorilor de la fond, suma de 160 mii euro sub formă de despăgubiri. Luni s-a judecat un nou termen din proces în dosarul 425/1/2022, la Completul de 5 judecători.

Avocatul lui Manoliu susține că expertiza nu s-a făcut cu laserul

Președintele Completului de apel de 5 judecători a fost judecătorul Ilie Iulian Dragomir, care este și vicepreședinte al ÎCCJ. După ce s-a făcut apelul și s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a ședinței, a întrebat dacă sunt cereri prealabile. Avocatul lui Dan Manoloiu a cerut o nouă expertiză tehnică și a vorbit despre niște studii din Polonia privind accidentele auto. A susținut că expertiza de la dosar nu s-a făcut temeinic, cu șublerul și laserul pe tabla mașinii ci doar vizual. În final, președintele completului l-a întrebat pe Manoliu dacă vrea să dea o declarație. “Cum decideți dumneavoastră, onorată instanță”, a răspuns fostul senator. “Noi nu decidem nimic! Dacă vreți, dați, dacă nu puteți să nu dați. Sfătuiți-vă cu avocatul ales”, i-a replicat judecătorul.

Fostul senator a fost de acord să dea o nouă declarație

După câteva momente de discuții în șoaptă între cei doi, Dan Manoliu a fost de acord să dea o declarație. A venit la pupitrul cu microfon și a răspuns întrebărilor. Judecătorul a vrută știe cum a ajuns să fie judecat de o instanță a Înaltei Curți. Dan Manoliu a explicat că la data comiterii accidentului era vicepreședinte al CJ Neamț iar la trimiterea în judecată devenise parlamentar.

Apoi și-a început declarația. “Eu consider că nu sunt vinovat de accident. În timpul procesului pe fond nu s-a ținut cont de o serie aspecte, pe dinamica accidentului”, a spus acesta. “Care ar fi acele aspecte?”, l-a întrebat mirat judecătorul Dragomir. “Nu îmi amintesc și nu eram conștient la momentul accidentului”, a răspuns inculpatul. “De ce nu erați conștient?”, a venit și mai mirat președintele completului de judecată. “Nu știu de ce eram inconștient…”, a răspuns inculpatul. Dacă nu ar fi fost vorba despre moartea unui om, probabil că răspunsul ar fi stârnit hohote de râs în sală.

Manoliu a dat vina pe apnee și pe afecțiuni cardiace

Dan Manoilu a continuat să povestească despre accident. “După ce am lovit biciclistul, am mai mers cu mașina, am lovit un stâlp de beton și m-am oprit într-o fântână. Acolo unde s-a întâmplat accidentul, era un refugiu de autobuz, lat cât o bandă de circulație. Dacă eram conștient, intram în refugiu, îl ocoleam. Aș fi oprit sau aș fi călcat frâna, dar nu eram conștient. Nu am avut reflexe de evitare a accidentului”, a declarat acesta. Instanța a vrut să știe dacă fostul senator suferă sau suferea de anumite afecțiuni medicale. “Am fost la Spitalul Militar din București și la Elias, trimis de la spitalul din Piatra Neamț. Am apnee și am avut și aparat de respirat noaptea. Îl am și acum. La control mi-au găsit și afecțiuni cardiace…”, a spus Dan Manoliu.

Autorul accidentului își amintește că vedea plăcuța de intrare în localitate și a ciupit frâna

“V-am înțeles pe parte medicală, dar a murit un om. Cum să privim situația asta”, l-a readus în tema procesului, președintele Dragomir. “Dacă aș fi fost conștient, aș fi putut să-l evit pe biciclist”, a invitat inculpatul. “Vă regretați ceva?”, a insistat judecătorul. “Nefiind conștient, nu pot să regret ce s-a întâmplat, dar regret decesul unui om”, a replicat Manoliu. Președintele și-a notat ceva după care a cerut procuroarei de ședință să pună întrebări inculpatului.

“În momentul în care ați intrat în localitate cu 75 km/h, erați conștient că aveați viteză?”, a întrebat reprezentanta Parchetului. “Nu îmi aduc aminte decât că se apropia plăcuța de intrare în localitate. Era un podeț acolo și am început să ciupesc frâna. După aceea nu îmi mai amintesc nimic, decât când am coborât din mașină, după accident”, a explicat fostul senator.

Fostul senator este inginer mecanic, dar nu mai are vreo ocupație în prezent

Judecătorul Iulian Dragomir a vrut să știe ce pregătire are Dan Manoliu și ce ocupație are. “Sunt inginer mecanic, dar în prezent nu am nicio ocupație”, a răspuns acesta. Instanța a pus în discuție cererea de prelungire a dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice pentru Manoliu. Reprezentanta parchetului nu s-a opus. Dovada de circulație în asemenea situații se prelungește din 30 în 30 de zile, cu încuviințarea instanței.

Este o ciudățenie a Codului Rutier din România. Dacă ai trecut pe roșu la semafor sau nu ai dat prioritate, stai fără carnet 3 luni. Dacă provoci un accident, mortal sau nu, te duci la judecător și ceri prelungirea dovezii de circulație din 30 în 30 de zile. Și nu primești nici amendă. Dar asta este altă discuție. Instanța a anunțat că se va pronunța pe cererea de prelungire a dovezii în cursul zilei. Nu are cum să fie altfel decât până acum, deoarece documentul i-a fost prelungit lui Manoliu, de la accident și până acum. Pe apelul inculpatului, instanța a anunțat că rămâne în pronunțare pentru data de 10 Octombrie.

Firma de asigurări ar vrea o diminuare a sumei de despăgubire

Când credeam că ședința s-a terminat, președintele completului de judecată a adus în discuție și apelul formulat de partea civilă, familia victimei, dar și de partea responsabilă civilmente, compania de asigurări Allianz Țiriac, care a fost obligată să plătească familiei victimei, suma de 160 mii euro. Avocatul asiguratorului a cerut diminuarea despăgubirilor.

A urmat pledoaria avocatului lui Manoliu. Acesta a spus că este vină comună. Biciclistul nu a acordat prioritate iar inculpatul este acuzat numai pentru nerespectarea vitezei legale în localitate. A mai spus că este un caz școală pentru instanță și că judecătorii ar trebui să decidă minimal pentru inculpat. Ba chiar a cerut achitarea lui Manoliu în baza articolului 16, litera a din Codul de Procedură Penală, adică fapta nu există. Și dacă instanța va decide că fapta nu există, atunci nici despăgubirile nu se mai justifică. Asta a fost poziția apărării.

Victima suferea cu coloana și muncea cu ziua

Avocata familiei victimei, în ultima susținere a spus că victima accidentului era o persoană simplă, care muncea cu ziua ca să își întrețină familia. În dimineața aceea plecase la muncă. Nici măcar nu mergea pe bicicletă, pentru că avea probleme cu coloana vertebrală iar bicicleta o folosea să se sprijine de ea, adică mergea pe lângă ea. Nu avea cum să nu acorde prioritate, susține avocata, atâta timp cât mergea pe marginea drumului, pe lângă bicicletă. În legătură cu despăgubirile, avocata a mai explicat de ce a cerut sumele respective. A spus că nevasta decedatului nu avea loc de muncă și trăia din banii produși de soțul acesteia. După ce acesta a murit, copiii, care muncesc și ei prin diferite locuri, au fost nevoiți să își întrețină mama.

Ultimul cuvânt l-a avut inculpatul Dan Manoliu. “Dacă eram conștient, nu îl loveam pe biciclist”, a fost concluzia finală a acestuia.

Instanța a rămas să se pronunțe la data de 10 Octombrie.