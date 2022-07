Decizie în premieră la Înalta Curte de Casație și Justiție. A fost admisă prima contestație în anulare pe motiv de prescripție

Decizia judecătoarelor Lavinia Lefterache, Lucia Tatiana Rog și Alina Ioana Ilie constituie o premieră la nivelul instanței supreme.

Contestația în anulare a fost depusă de avocații omului de afaceri Ioan Zapodeanu, din Iași, care în cursul lunii decembrie 2021 a fost condamnat, definitiv, la patru ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu și spălare de bani.

Avocatul lui Zapodeanu a motivat faptul că acuzațiile aduse clientului lor erau prescrise în baza deciziei Curții Constituționale a României, din anul 2018, care stabilește că termenul de prescripție a infracțiunilor este cel general, în lipsa unor prevederi legale.

În baza deciziei de joi, 14 iulie 2022, Zapodeanu a fost pus în libertate.

„In unanimitate, admite in principiu contestatiile in anulare declarate de contestatorii condamnati Zapodeanu Ioan si Popa Mariana impotriva deciziei penale nr. 309/A din 15 decembrie 2021 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, in dosarul nr. 580/45/2017. Cu majoritate, Dispune suspendarea executarii hotararii atacate fata de condamnatii Zapodeanu Ioan si Popa Mariana. Dispune punerea de indata in libertate a condamnatului Zapodeanu Ioan, daca nu este retinut sau arestat in alta cauza. In unanimitate”, se arată în decizia ICCJ.

ICCJ a pus în libertate unul dintre mai bogați români

Avocatul Catalin Boacnă, care l-a reprezentat pe omul de afaceri din Iași, a declarat că își dorește ca toate instanțele de judecată din România să aplice decizia CCR.

„Cred ca este o hotarare care deschide un drum lin catre aplicarea unitara a deciziei nr. 297/2018 a Curtii Constitutionale privind neconstitutionalitatea art. 155 alin. 1 Cod penal. Este o victorie a ratiunii si a obiectivismului. Imi doresc ca aceasta hotarare sa incurajeze toti judecatorii din Romania sa respecte deciziile Curtii Constitutionale si sa aplice in mod corespunzator institutia prescriptiei. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat faptul ca domnul Zapodeanu a fost condamnat in mod nedrept si a dispus punerea in libertate de indata”, a spus avocatul Boacnă, citat de luju.ro.

Ioan Zapodeanu este unul dintre cei mai bogați oameni din România, topurile de specialitate estimându-i averea, în anii trecuți, la aproximativ 40 de milioane de euro. Banii i-au adus o influență sporită în Iași, el fiind în relații cordiale cu nenumărați oameni din mediul de afaceri, din politică sau administrație.

În trecut, el a fost printre finanțatorii echipei de fotbal din localitate.

Zapodeanu era judecată în 2018, într-un dosar penal, el fiind acuzat că ar fi fost beneficiarul unei retrocedări ilegale din care ar fi beneficiat de peste 1,5 milioane de euro.