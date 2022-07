Cea mai bântuită casă din Iași: „Nimeni nu ar mai vrea să locuiască aici, le este teamă”. Oamenii au trăit momente de coșmar

Unele case au energii negative, iar oamenii le ocolesc și proprietarii încearcă să scape de ele cât mai repede. O poveste asemănătoare se întâmplă și în Iași. Localnicii au declarat că există o locuință pe care mulți o evită pentru că sunt fantome malefice.

Casa este situată în Podul de Fier și este spaima zonei. Aici au fost surprinse momente înspăimântătoare și de aceea nimeni nu a mai vrut să se mute vreodată.

Aceasta nu mai este locuită de ani întregi, mai ales după ce unele familii au povestit că au trăit momente de coșmar.

„Nu am văzut pe nimeni să mai locuiască aici de mult timp, cred că au trecut câțiva ani buni. Sunt, în schimb, niște pisici care se mai plimbă pe la geamul casei. În rest, e liniște. Probabil, în urma celor ce au fost, nimeni nu ar mai vrea să locuiască aici, le este teamă”, a spus reporterilor bzi, un bărbat care locuiește aproape de casa din Podul de Fier.

Cea mai bântuită casă din Iași

Proprietarii casei din Podul de Fier, cunoscută de localnici ca ”vila albă”, au trecut prin momente înspăimântătoare. Unele persoane au fost chinuite ani întregi și au reușit să fugă cu greu.

Un bărbat din Iași a reușit atunci să surprindă în poze forma bizară a unui bătrân în interiorul casei, dar și imaginea a două cranii umane. Siluete ciudate a văzut și o famile care a locuit acolo.

„Am instalat un sistem de alarmă conectat la o societate de pază. După numai câteva zile, am fost sunată de echipa de intervenții că au detectat mișcare în casă. Ne-am dus și am descuiat, dar în interior nu era nimeni. Odată, am văzut un cap de om care râdea la mine de după bar. Mi s-au tăiat picioarele de frică”, a povestit Maria, la acea vreme, proprietara casei.

Aceasta a mai povestit că a găsit un craniu de pisică, câteva oase și două ouă. Femeia a mai mărturisit că toți oamenii ocolesc casa de 7 ani și că o parte din ei preferă să se plimbe pe altă stradă, potrivit Infoactual.ro