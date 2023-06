Fostul șef al Unifarm a scăpat de pușcărie. Curtea de Apel București l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Fostul șef al Unifarm a fost condamnat, inițial, de Tribunalul București la aproape 7 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost redusă, definitive, de Curtea de Apel București, în conformitate cu deciziile Curții Constituționale privind termenele de prescripție. Adrian Ionel a scăpat cu un an de închisoare și, mai mult, executarea pedepsei a fost amânată cu doi ani.

Adrian Ionel a fost judecat și condamnat fapte de corupție care au avut legătură cu achizițiile companiei din timpul stării de urgență și de alertă. El a fost acuzat și condamnat pentru că ar fi cerut o mită de 760.000 de euro de la reprezentanţii unei firme. În schimbul banilor, directorul Unifarm a atribuit un contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale.

Curtea de Apel București l-a achitat pe Adrian Ionel

Curtea de Apel București l-a achitat pe Adrian Ionel pentru abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, pentru luare de mită și complicitate la trafic de influență. Judecătorii au stabiit că „fapta nu există” și au constatat încetarea procesului pentru infracțiunea de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane. În acest caz a intervenit prescripția.

Instanța a decis condamnarea fostului șef al Unifarm la un an de închisoare pentru instigare la fals intelectual, dar a decis să amâne aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a sentinței.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri. El trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate. Trebuie să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa.

În al treilea rând trebuie să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea. De asemenea, trebuie să comunice schimbarea locului de muncă și informații de natură să permită verificarea mijloacelor sale de existenţă.

Minuta instanței în cazul Unifarm

În baza art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 770/F din data de 08.07.2022, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii Ionel Eugen-Adrian şi Radu Maria-Lizica-Daniela împotriva sentinţei penale nr. 770/F din data de 08.07.2022, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: Cu privire la inculpatul Ionel Eugen-Adrian: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 8 luni închisoare în pedepsele componente: – pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; – pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal şi art. 6 din Legea nr. 78/2000; – pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal; – pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin.1 Cod penal; – sporul de 2 ani şi 8 luni închisoare, pe care îl înlătură.

Descontopeşte pedepsele complementare şi accesorii, în pedepsele componente. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, întrucât fapta nu există. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta nu există. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta nu există. În temeiul art.396 alin.1, 8 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prev. de art.301 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate de prima instanţă. În baza art.396 alin.1, 4 Cod procedură penală raportat la art.83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului Ionel Eugen-Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal. În baza art.83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art.84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.85 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c-e se comunică serviciului de probaţiune. În baza art.404 alin.3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere impuse precum şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Cu privire la inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare în pedepsele componente: – pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; – pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal; – sporul de 4 luni închisoare, pe care îl înlătură.

În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, întrucât fapta nu există. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate de prima instanţă. În baza art.396 alin.1, 4 Cod procedură penală raportat la art.83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatei Radu Maria-Lizica-Daniela sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal. În baza art.83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art.84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.85 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c-e se comunică serviciului de probaţiune. În baza art.404 alin.3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere impuse precum şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă CN „Unifarm” – S.A.

În baza art.397, art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 71/P/2020 din data de 31.07.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei asupra bunurilor inculpaţilor Ionel Eugen-Adrian şi Radu Maria-Lizica-Daniela. În baza art.274 alin.1, art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cod procedură penală obligă pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian la plata sumei de 3000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela la plata sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate în ceea ce priveşte desfiinţarea înscrisurilor false. Constată că inculpatul Ionel Eugen-Adrian a depus suma de 17.136 lei în contul Companiei Naţionale „Unifarm” – S.A. la data de 07.02.2023. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14 iunie 2023.