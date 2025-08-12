Justitie Fostul șef al Astra Asigurări a pierdut definitiv vila din Cotroceni. Instanța a anulat contractul de partaj voluntar







Fostul șef al Astra Asigurări, Radu Mustățea, a pierdut vila din Cotroceni. Instanța a decis definitiv să anuleze contractul de partaj voluntar prin care acesta și soția sa, Roxana Mustățea, încercau să își împartă bunurile, inclusiv vila din Cotroceni, pusă sub sechestru. Mustățea a scăpat de o pedepasă cu închisoarea pentru fraudă, după ce a încasat o despăgubire, de la o firmă de asigurări, pentru un incident fictiv.

În 2016, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis o anchetă împotriva fostului șef al Astra Asigurări. Potrivit anchetatorilor, în 2010, soții Mustăţea au încasat peste 900.000 de lei dintr-o poliță de asigurare a locuinței, pentru un incident care nu a avut loc.

Pe 17 august 2010, cei doi au încheiat o poliță pentru suma asigurată de 370.000 de euro. Cu două săptămâni înainte, semnaseră deja antecontractul de cumpărare a imobilului, plătind un avans de 130.000 de euro. Pe 15 octombrie, Astra Asigurări a aprobat o despăgubire de 915.000 de lei. Din această sumă, 754.705 lei au intrat în contul mamei lui Radu Mustăţea, iar restul – într-o firmă ulterior radiată. Plata fusese aprobată chiar de conducerea companiei, aflată sub comanda lui Mustăţea.

O parte din bani a fost folosită pentru cumpărarea vilei din Cotroceni. Ulterior, poliția nu a găsit niciun dosar de daună – nici pe hârtie, nici în format electronic.

În ianuarie 2021, Tribunalul București l-a condamnat pe Radu Mustăţea la 4 ani, 8 luni și 10 zile de închisoare. Soția sa a primit 3 ani cu suspendare.

În martie 2023, Curtea de Apel a încetat procesul penal din cauza prescripției, dar a obligat inculpații să plătească 914.378,56 lei, plus dobânda calculată din 2010. S-a instituit și sechestru pe toate bunurile lor, până la recuperarea prejudiciului.

Mustățea a încercat să salveze vila din Cotroceni, așa că a trecut-o pe numele soției, în baza unui act de partaj voluntar. Anchetatorii, dar și firma de asigurări a contestat măsura și a cerut în instanță anularea documentului.

La sfârșitul lui 2024, Parchetul, împreună cu lichidatorul KPMG Restructuring, a cerut anularea contractului de partaj voluntar semnat de soții Mustăţea în 2014.

Pe 17 martie 2025, Tribunalul București le-a dat dreptate: contractul a fost anulat, iar sechestrul pe vila din Cotroceni a rămas în vigoare. Soții Mustățea au contestat și această măsură, la Curtea de Apel București.

La data de 7 august 2025, Curtea de Apel București le-a respins apelul ca nefondat. Decizia este definitivă. Astfel, Mustățea pierde vila din Cotroceni, care rămâne sub sechestru, la dispoziția lichidatorului.