Fostul prinț Andrew, umilit de propriile fapte. Acum e nevoit să facă reverență în fața fiicelor sale

Fostul prinț Andrew ar putea fi pus într-o situație fără precedent în familia regală britanică, după ce fiicele sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, își păstrează titlurile regale, în timp ce el le-a pierdut pe ale sale, potrivit Daily Express.

Experții regali susțin că această situație ar putea avea consecințe simbolice și protocolare semnificative.

Potrivit comentatorilor regali, fostul prinț Andrew se confruntă cu perspectiva „umilitoare” de a fi nevoit să facă o reverență în fața propriilor fiice, în anumite contexte oficiale.

Situația vine după ce Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie au fost autorizate să își păstreze titlurile de prințese, în ciuda controverselor care îl vizează pe tatăl lor.

Experții subliniază impactul psihologic al acestei schimbări de statut. Fostul prinț este descris ca fiind profund preocupat de ierarhie și protocol.

În acest context, autorul regal Andrew Lownie a explicat:

„Andrew, desigur, ține foarte mult la ceremonie, la titluri și la toate aceste lucruri, iar ordinea ierarhică și oamenii care fac plecăciuni sau reverențe sunt foarte importante pentru el”.

Situația actuală este considerată una rară în cadrul familiei regale britanice. Menținerea titlurilor de către fiicele sale creează un context protocolar neobișnuit, în care poziția oficială a lui Prințul Andrew este inferioară celei a acestora.

Andrew Lownie a adăugat: „Cred că acest lucru îl va deranja acum, propriile sale fiice; va trebui să facă o reverență în fața lor”.

Această opinie este împărtășită și de biograful regal Robert Hardman, care a declarat că un astfel de scenariu este probabil, dar depinde de participarea lui Andrew la evenimentele de familie:

„Va trebui să facă o reverență în fața tuturor - asta presupunând că se află în aceeași încăpere cu restul familiei”.

Întrebat dacă Andrew ar accepta ușor această situație, răspunsul său a fost scurt:

„Nu, nu cred”.

Schimbările în statutul fostului prinț Andrew vin în urma controverselor legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein. În urma acestora, el a pierdut titlurile militare și rolurile oficiale, iar poziția sa publică a fost semnificativ diminuată.

De asemenea, situația sa personală s-a schimbat, fiind mutat din reședința Royal Lodge, în urma deciziei luate de Regele Charles al III-lea.

În prezent, fostul prinț Andrew locuiește temporar la Wood Farm, urmând să se mute la Marsh Farm, o proprietate din domeniul Sandringham. Deși a pierdut utilizarea oficială a titlului HRH, în plan privat există indicii că acesta continuă să fie relevant.

Potrivit unei surse citate, „a pierdut titulatura HRH, titlul de prinț și cel de duce, iar personalul, care nu știa cum să i se adreseze corect, a fost instruit că trebuie să i se spună în continuare ‘Sir’”.

Aceeași sursă a precizat că va beneficia de facilități precum bucătar și valet, însă la un nivel redus față de trecut. Costurile pentru acest aranjament sunt acoperite de Regele Charles al III-lea.

Deși fiicele sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, și-au păstrat titlurile, situația tatălui lor continuă să influențeze percepția publică asupra familiei extinse.

Experții consideră că această diferență de statut creează o dinamică complexă, atât în plan familial, cât și în ceea ce privește protocolul regal.